Cum comunici o veste proastă echipei: ce spui în primele 30 de secunde

Publicat la 21.09.2026, 10:01:46

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E vineri, ora 16:00. Ai pierdut cel mai mare client, cel care aducea 40% din cifra de afaceri. Luni dimineață trebuie să spui echipei că bonusurile din decembrie nu mai vin. Cum deschizi gura? Majoritatea managerilor români aleg una din două variante proaste. Fie amână până când zvonul circulă deja pe holuri și pe grupul de WhatsApp, fie livrează vestea împachetată în atâta context încât nimeni nu înțelege ce se întâmplă până la finalul ședinței. Ambele variante te costă mai mult decât vestea în sine. Vestea proastă nu e problema. Modul în care o afli e problema Oamenii suportă surprinzător de bine adevăruri dure. Ce nu suportă e senzația că au fost mințiți sau ținuți în ceață. Un angajat care află de la un coleg, de la contabilă sau dintr-un email trimis "din greșeală" pe tot departamentul va reține mai puțin faptul că firma are probleme și mai mult faptul că tu nu ai avut curajul să-i spui în față. Prima regulă: tu comunici vestea, nu circumstanțele. Dacă întârzii salariile cu două săptămâni din cauza unui client care nu a plătit factura, echipa trebuie să audă asta de la tine, nu să deducă din faptul că banii nu au intrat vineri pe card. Tăcerea nu e neutră. Într-o firmă, absența informației se umple instant cu cea mai neagră interpretare posibilă.

Primele 30 de secunde decid restul conversației Nu începe cu context. Nu începe cu "știți cât de greu a fost anul acesta pentru tot sectorul". Începe cu vestea. "Am pierdut contractul cu X. Asta înseamnă că trebuie să reducem costurile și o parte din decizii vă afectează direct." Punct. Apoi respiri și explici. Ordinea contează enorm. Când pui contextul înainte de veste, creierul ascultătorului lucrează în gol, caută unde vrei să ajungi, iar când ajungi în sfârșit la partea grea, jumătate din mesaj s-a pierdut în anxietate. Când pui vestea prima, oamenii pot procesa restul cu capul limpede. Am văzut antreprenori care petrec cinci minute lăudând echipa înainte de a anunța concedieri. E cel mai crud lucru pe care îl poți face. Complimentul dinaintea loviturii transformă respectul în manipulare percepută. Ce faci cu partenerii de afaceri e altă mâncare de pește Cu un furnizor sau un partener, dinamica se schimbă. Aici nu vinzi empatie, negociezi consecințe. Dacă nu poți plăti o factură la termen, sună înainte de scadență, nu după. Un director financiar de la un furnizor local mi-a spus odată că nu-l deranjează întârzierile, îl deranjează surprizele. Diferența dintre "vă plătesc pe 15 în loc de 1, iată de ce" și tăcere totală până la telefonul de recuperare este diferența dintre o relație care supraviețuiește și una moartă.

Cu băncile e la fel. Dacă vezi că nu prinzi rata la creditul de la BCR sau BT, mergi la ei înainte să sară plata. Restructurarea unei datorii comunicate din timp e o discuție de business. Restructurarea unei datorii deja restante e o negociere din defensivă, în care ai pierdut orice pârghie. Onestitatea fără plan e doar panică împărtășită Există un cult al transparenței totale care face mai mult rău decât bine. A spune echipei tot ce te sperie pe tine nu e curaj, e transfer de anxietate. Angajații nu au nevoie să știe că nu ai dormit trei nopți sau că te gândești serios să închizi firma. Au nevoie să știe ce se întâmplă, ce înseamnă pentru ei și ce urmează. Vino cu un plan, chiar și imperfect. "Reducem cheltuielile în trimestrul următor, ne concentrăm pe clienții actuali și reevaluăm în martie" e un mesaj care ține oamenii lângă tine. "Nu știu ce facem, sperăm să fie bine" e mesajul care îți golește biroul până la finalul lunii. Și încă ceva. Nu promite ce nu poți garanta. Dacă spui "nu concediem pe nimeni" ca să calmezi apele și peste două luni concediezi trei oameni, ai distrus tot capitalul de încredere pe care l-ai construit. Mai bine spui "deocamdată nu sunt planificate concedieri, dar situația poate să evolueze și vă țin la curent". Rămâi în cameră după ce ai terminat de vorbit Cea mai proastă mutare e să livrezi vestea și să pleci repede la o "ședință urgentă". Momentul de tăcere de după e cel mai important. Lasă întrebările să vină. Răspunde direct, chiar dacă răspunsul e "nu știu încă". Data viitoare când ai o veste grea de dat, întreabă-te un singur lucru înainte să intri în ședință: dacă aș fi eu de partea cealaltă a mesei, ce aș vrea să aud în primele zece secunde? Începe de acolo.

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