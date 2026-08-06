Top 10 țări cu cea mai mare creștere economică în 2025 - IMF World Economic Outlook 2026

Publicat la 06.08.2026, 11:27:04

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Datele finale ale Fondului Monetar Internațional pentru 2025, publicate în World Economic Outlook Aprilie 2026, arată că primele economii din lume ca ritm de creștere sunt dominate de petrol, aur, cipuri și efecte statistice. Primele trei locuri sunt ocupate de țări care au trecut printr-o recuperare bruscă după perioade dificile - ceea ce explică în parte cifrele spectaculoase. Iată cele 10 economii cu cea mai rapidă creștere reală a PIB-ului în 2025, conform IMF WEO. 1. Sudan de Sud - +46,1% Juba, Sudan de Sud - capitala celei mai rapid crescatoare economii din 2025 Numărul unu în clasamentul global este o economie distrusă care și-a revenit. Sudan de Sud a înregistrat o contracție de 26,1% în 2024, după ce un atac a avariat oleoductul principal. Reluarea pompării petrolului în 2025 a generat o creștere statistică de 46,1% - impresionantă pe hârtie, dramatică în realitate. Țara rămâne una dintre cele mai sărace din lume, cu un PIB per capita de sub 600 de dolari. Creșterea nu reflectă o economie sănătoasă, ci o revenire la un nivel oricum scăzut. 2. Guyana - +19,3% Cascada Kaieteur, Guyana - tara cu cel mai rapid ritm de crestere economica organica din 2025 Guyana continuă povestea începută în 2019, când ExxonMobil a descoperit rezerve uriașe offshore. +19,3% în 2025 reprezintă al cincilea an consecutiv cu creștere de două cifre, transformând una dintre cele mai sărace țări din America de Sud într-un exportator major de petrol. PIB-ul per capita a sărit de la 4.000 de dolari în 2018 la peste 25.000 de dolari în 2025. Provocarea acum este să nu cadă în capcana resurselor - banii din petrol să nu genereze inflație și corupție în loc de dezvoltare pe termen lung.

3. Libia - +15,9% Tripoli, Libia - productia de petrol a revenit la 1,3 milioane de barili pe zi in 2025 Libia a revenit și ea la potențial după perturbările din 2024 cauzate de conflictele interne. +15,9% reflectă creșterea producției de petrol la 1,3 milioane de barili pe zi. Ca și Sudan de Sud, e o recuperare mai degrabă decât o expansiune autentică. Libia are una dintre cele mai mari rezerve dovedite de petrol din Africa, dar instabilitatea politică cronică face ca economia să fie permanent volatilă. 4. Irlanda - +12,3% Falezele Moher, Irlanda - economia irlandeza a crescut cu 12,3% in 2025 datorita companiilor multinationale Irlanda este singurul stat din UE în acest top 10, iar creșterea de 12,3% trebuie interpretată cu atenție. Economia irlandeză este puternic distorsionată de sediile europene ale marilor corporații americane din farmaceutice și tehnologie - Apple, Google, Pfizer, Johnson & Johnson. Când o companie înregistrează profit sau proprietate intelectuală prin Dublin, PIB-ul Irlandei crește artificial. Irlanda a inventat un indicator alternativ, GNI* (Modified GNI), care arată mai bine nivelul real de trai. Chiar și ajustat, Irlanda a crescut solid, dar nu cu 12%. 5. Republica Kârgâzstan - +11,1% Lacul Issyk-Kul, Kargizstan - economia a crescut datorita aurului si comertului de reexport Kârgâzstanul a beneficiat de două motoare: producția de aur de la minele Kumtor și comerțul de reexport care a explodat după sancțiunile impuse Rusiei. Bunuri din UE, SUA și Asia ajung în Rusia prin Kârgâzstan, generând comisioane și activitate economică semnificativă. +11,1% este real, dar dependent de un context geopolitic care s-ar putea schimba rapid. 6. Etiopia - +9,2% Muntii Simien, Etiopia - economia etiopiana a crescut cu 9,2% in 2025 Etiopia este una dintre cele mai populate țări din Africa - peste 130 de milioane de locuitori - și a menținut creșteri de 7-10% aproape un deceniu. +9,2% în 2025 este susținut de investiții publice masive în infrastructură, agricultură și industrie textilă. Capitala Addis Abeba devine un hub regional. Provocarea rămâne datoria externă ridicată și conflictele interne din Tigray.

7. Taiwan - +8,7% Taipei 101, Taiwan - supercliclul semiconductoarelor si AI a propulsat economia cu 8,7% in 2025 Taiwan este singura economie dezvoltată din top 10 cu o creștere autentică și sustenabilă. +8,7% vine aproape în totalitate din semiconductori - TSMC (Taiwan Semiconductor Manufacturing Company) produce peste 90% din cele mai avansate cipuri din lume, folosite de Apple, Nvidia, AMD și alți giganți tech. Explozia cererii de cipuri pentru infrastructura de inteligență artificială a transformat 2025 într-un an record pentru exporturile taiwaneze. Este creșterea cea mai solidă din clasament. 8. Tadjikistan - +8,4% Muntii Pamir, Tadjikistan - remitentele si constructiile au impulsionat economia Tadjikistanul crește pe fondul remitențelor trimise din Rusia de muncitorii emigranți și a unui boom în construcții. +8,4% este consistent cu tendința ultimilor ani, dar economia rămâne mică și vulnerabilă la ce se întâmplă în Rusia. Dacă fluxul de muncitori se oprește sau rubla se depreciază, cifrele se schimbă rapid. 9. Vietnam - +8,0% Bahia Ha Long, Vietnam - tara a crescut cu 8% in 2025 din exporturi si investitii straine Vietnam este una dintre marile povești de succes din Asia de Sud-Est. +8,0% în 2025 vine din investiții străine directe masive în fabrici de electronice, textile și componente - Samsung, Intel și LG au mutat producție din China în Vietnam. Exporturile vietnameze de electronice au depășit exporturile de orice alt produs tradițional. Populația tânără, costurile scăzute și stabilitatea politică fac din Vietnam o destinație atractivă pentru producție. 10. Senegal - +7,9% Dakar, Senegal - primul an complet de productie petroliera a adus o crestere de 7,9% 2025 a fost primul an complet în care Senegalul a exploatat câmpul petrolier Sangomar - primul din istoria țării. +7,9% reflectă această transformare structurală. Senegalul se alătură astfel Guyanei și altor economii care și-au schimbat profilul economic în urma unor descoperiri energetice recente. Spre deosebire de Sudan de Sud, Senegalul are instituții mai stabile și o economie mai diversificată, ceea ce crește șansele ca veniturile din petrol să fie gestionate mai eficient. Unde se situează România România a crescut cu aproximativ 1,0% în 2025, potrivit datelor IMF, sub media globală de 3,3% și sub media UE. Un deficit bugetar persistent peste 7% din PIB, dobânzi ridicate și o cerere internă mai temperată au frânat creșterea. Față de ritmul de 7-8% din anii 2017-2019, decelerarea este vizibilă. România nu apare nici în topul 50 al economiilor cu cea mai rapidă creștere în 2025. Sursa datelor Datele provin din IMF World Economic Outlook, Aprilie 2026, care include estimările finale pentru 2025. Creșterile reprezintă variația reală a PIB-ului, ajustată pentru inflație. Clasamentul include toate cele 190 de state membre FMI pentru care există date disponibile.