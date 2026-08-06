Top 10 țări cu cele mai mari salarii minime din UE în 2025 (Eurostat)

Publicat la 06.08.2026, 11:49:00

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Uniunea Europeană rămâne un mozaic de standarde salariale. Dintre cele 27 de state membre, 22 au salariu minim național obligatoriu - excepțiile sunt Danemarca, Italia, Austria, Finlanda și Suedia, unde nivelurile salariale sunt stabilite prin negocieri colective. Datele Eurostat pentru ianuarie 2025, publicate în aprilie 2025, arată că cel mai mare salariu minim din UE era de 4,8 ori mai mare decât cel mai mic. Iată primele zece țări din Uniunea Europeană cu cel mai mare salariu minim brut lunar, conform Eurostat. 1. Luxemburg - 2.638 euro/lună Luxemburg - cel mai mare salariu minim din Uniunea Europeană Luxemburgul ocupă primul loc cu un salariu minim brut de 2.638 euro pe lună în ianuarie 2025, crescut ulterior la 2.704 euro în iulie 2025 (+2,6% față de 2024). Cu o populație de aproximativ 670.000 de locuitori și un PIB per capita printre cele mai ridicate din lume, Luxemburgul este și cel mai scump stat din UE. Costul locuirii, în special în capitala Luxembourg City, este printre cele mai ridicate din Europa - un context care explică parțial nivelul ridicat al salariului minim.

2. Irlanda - 2.282 euro/lună Dublin, Irlanda - locul 2 în clasamentul salariilor minime din UE Irlanda a ajuns pe locul al doilea cu 2.282 euro pe lună în ianuarie 2025, cu o creștere de 4,8% față de 2024. Până în iulie 2025, salariul minim a urcat la 2.391 euro, în cadrul unui plan guvernamental de aliniere la conceptul de „living wage" (salar decent de trai). Dublin-ul este unul dintre cele mai scumpe orașe din UE pentru chirie, ceea ce a accelerat presiunile pentru majorări salariale consistente. 3. Olanda - 2.193 euro/lună Amsterdam, Olanda - una dintre economiile cu cel mai mare salariu minim din Europa Olanda a înregistrat o creștere notabilă a salariului minim, ajungând la 2.193 euro pe lună în ianuarie 2025 și la 2.295 euro în iulie. Guvernul olandez a implementat majorări substanțiale în ultimii ani ca răspuns la inflație și la presiunile pentru reducerea inegalității salariale. Sistemul olandez leagă salariul minim de evoluția câștigurilor salariale medii, asigurând actualizări automate de două ori pe an.

4. Germania - 2.161 euro/lună Poarta Brandenburg, Berlin - Germania, locul 4 în UE la salariu minim Germania a ajuns la 2.161 euro pe lună în ianuarie 2025 (echivalent cu 12,82 euro/oră), față de 2.054 euro în 2024 - o creștere de 5,2%. Până în iulie 2025, salariul minim a urcat la 2.343 euro. Germania a introdus salariul minim național abia în 2015, dar creșterile accelerate din ultimii ani l-au propulsat rapid în topul european. Comisia pentru Salariu Minim stabilește nivelul la fiecare doi ani, bazându-se pe evoluția câștigurilor salariale. 5. Belgia - 2.070 euro/lună Grand Place, Bruxelles - Belgia, locul 5 în UE la salariu minim Belgia se situează pe locul cinci cu 2.070 euro pe lună în ianuarie 2025, cu o creștere modestă față de 2024. Sistemul belgian este mai complex decât al altor state: salariul minim național este completat de acorduri colective sectoriale care stabilesc niveluri superioare pentru majoritatea angajaților, ceea ce face ca salariul minim legal să fie mai degrabă un prag inferior decât o normă uzuală. 6. Franța - 1.802 euro/lună Turnul Eiffel, Paris - Franța, a șasea economie din UE după salariul minim Franța are un salariu minim de 1.802 euro pe lună în ianuarie 2025 (+2,0% față de 2024), crescut la 1.823 euro în iulie. SMIC-ul (Salaire Minimum Interprofessionnel de Croissance) este indexat automat la inflație și este actualizat cel puțin o dată pe an. Franța are una dintre cele mai mari rate de angajați plătiți la nivelul salariului minim din UE - aproximativ 17% din forța de muncă. 7. Spania - 1.381 euro/lună Barcelona, Spania - salariul minim spaniol a crescut semnificativ în ultimii ani Spania a menținut salariul minim la 1.381 euro pe lună pe tot parcursul anului 2025, fără modificări față de iulie 2024. Totuși, creșterea pe termen lung este remarcabilă: salariul minim spaniol s-a dublat în mai puțin de un deceniu, de la 707 euro în 2018 la nivelul actual, prin majorări anuale consistente impuse de guvernul Sánchez ca prioritate de politică socială. 8. Slovenia - 1.278 euro/lună Ljubljana, Slovenia - cel mai mare salariu minim din Europa Centrală și de Est din top 10 Slovenia este singura țară din fostul bloc comunist care intră în primele opt ale clasamentului, cu 1.278 euro pe lună. Economia slovenă, cea mai dezvoltată dintre fostele țări yugoslave, are un nivel de trai apropiat de media UE-Occidentală. Salariul minim slovenesc este ajustat anual în funcție de costul vieții și de creșterea economică. 9. Polonia - 1.091 euro/lună Varșovia, Polonia - salariul minim polonez a crescut cu peste 70% în patru ani Polonia a înregistrat una dintre cele mai spectaculoase creșteri din UE: salariul minim a ajuns la 1.091 euro pe lună în ianuarie 2025, comparativ cu 745 euro în 2022 - o creștere de aproape 50% în trei ani. Guvernul polonez a stabilit obiectivul ca salariul minim să reprezinte 50% din salariul mediu brut, ceea ce a generat majorări anuale substanțiale. Până în iulie 2025, a crescut la 1.139 euro/lună. 10. Lituania - 1.038 euro/lună Vilnius, Lituania - capitala cu una dintre cele mai rapide creșteri ale salariului minim din UE Lituania a depășit pragul de 1.000 euro/lună, ajungând la 1.038 euro în ianuarie 2025, cu o creștere ulterioară la 1.153 euro în iulie 2025. Dintre toate statele din UE, țările baltice și estice au înregistrat cele mai mari ritmuri medii de creștere a salariului minim în ultimul deceniu: Lituania +12,7% pe an, România +13,1% pe an, Bulgaria +11,2% pe an - convergență accelerată față de occidentul european. Unde se situează România România nu se regăsește în top 10, cu un salariu minim brut de €738 pe lună în ianuarie 2025 (3.700 lei). Totuși, România are cel mai rapid ritm mediu de creștere a salariului minim din întreaga UE în ultimul deceniu: +13,1% pe an în medie între 2016 și 2026. La acest ritm, dacă tendința se menține, România ar urma să depășească în câțiva ani nivelul Lituaniei sau al Poloniei. Metodologie Eurostat Datele provin din Eurostat DDN-20250410-2, publicat în aprilie 2025. Eurostat colectează date privind salariile minime naționale legale de două ori pe an - în ianuarie și iulie. Valorile sunt exprimate în euro brut pe lună. Pentru comparabilitate, nu sunt luate în calcul contribuțiile sociale ale angajatorului și nici beneficiile în natură. Cinci state membre (Danemarca, Italia, Austria, Finlanda, Suedia) nu au salariu minim național și nu sunt incluse în statistică.