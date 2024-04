SUA investighează rechemarea de către Ford Motor a 42.000 de SUV-uri, din cauza temerilor legate de scurgeri de combustibil

Autoritatea de reglementare a siguranţei auto a declarat că analizează adecvarea şi consecinţele de siguranţă ale remediului propus de Ford pentru modelele Bronco Sport 2022-2023 şi SUV-urile Ford Escape 2022 cu motoare de 1,5 litri, în cadrul rechemării.

Ford a declarat în emiterea noii sale retrageri că un injector de combustibil poate crăpa şi poate avea scurgeri de combustibil, ceea ce ar putea provoca un incendiu sub capotă.

Ford a propus o actualizare a software-ului de control al motorului şi instalarea unei scurgeri.

Producătorul auto nu propune înlocuirea injectorului de combustibil crăpat.

Ford a declarat că lucrează cu NHTSA pentru a sprijini ancheta agenţiei.

Compania a declarat la începutul acestei săptămâni că are cunoştinţă de cinci incendii sub capotă produse la vehiculele Escape şi Bronco Sport de 1,5 litri, în noul lot de vehicule rechemate, dar a spus că nu are rapoarte de accidente sau răniri legate de această problemă.

Actualizarea software-ului va detecta o scădere a presiunii în şina de combustibil, oferind şoferului un mesaj ”solicitare service” şi va dezactiva pompa de combustibil de înaltă presiune, va reduce puterea motorului şi va scădea temperaturile posibilelor surse de aprindere.

În 2022, Ford a rechemat aproape 522.000 Ford Escape 2020-2023 şi Ford Bronco Sport 2021-2023 pentru aceeaşi problemă, cu acelaşi remediu, a spus NHTSA.

Ford a declarat pentru NHTSA, la sfârşitul anului 2022, că a avut 54 de rapoarte care susţin producerea de incendii sub capotă la vehiculele Bronco Sport şi Escape din 2020-2022, echipate cu motor de 1,5 litri, în America de Nord, împreună cu rapoarte despre patru răniri în două incidente.