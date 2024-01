Suspiciune de botulism în cazul a opt copii. Care este starea lor de sănătate

Opt copii cu vârste între 3 şi 7 ani sunt internaţi la Spitalul de Boli Infecţioase ”Victor Babeş” din Timişoara cu suspiciune de botulism. Doi dintre ei au nevoie de monitorizare permanentă.

”Botulismul este o intoxicaţie severă cauzată de toxina botulinică produsă de bacteriile Clostridium botulinum. Această toxină poate afecta sistemul nervos, provocând paralizie musculară şi, în cazuri extreme, punând în pericol viaţa pacientului. Printre simptomele ce pot apărea se numără: slăbiciune musculară, dificultăţi de respiraţie, vedere înceţoşată, dificultăţi în înghiţire, fenomene digestive şi chiar paralizie. Bacteria care produce boala nu se dezvoltă decât în condiţii de anaerobioză din alimente (în absenţa oxigenului)”, se precizează într-un comunicat de presă, de luni al Spitalului de Boli Infecţioase ”Victor Babeş” din Timişoara.

Copiii internaţi au vârstele cuprinse între trei şi şapte ani.

„Copiii internaţi au fost simptomatici. Şase dintre ei au dificultăţi la înghiţire şi ptoză palpebrală (căderea pleoapei), iar alţi doi au în plus stări de somnolenţă şi fenomene digestive. Tuturor le-am administrat deja antitoxină botulinică şi starea lor de sănătate s-a îmbunătăţit considerabil. Vor mai rămâne câteva zile în spital pentru supraveghere. Unul dintre copii, un băieţel, a fost internat iniţial la Spitalul de Copii Louis Ţurcanu, în Secţia de Terapie Intensivă, dar am decis să îl transferăm la noi, iar acum este într-o stare mult mai bună. Deocamdată, nu ştim care a fost cauza infecţiei. Direcţia de Sănătate Publică efectuează o anchetă în acest sens”, spune asist. univ. dr. Adelina Marinescu – medic specialist boli infecţioase în cadrul Spitalului de Boli Infecţioase Timişoara.

Tratamentul precoce este esenţial în gestionarea botulismului.

„Au fost prelevate probe de la toţi copiii şi transmise la DSP, iar de acolo, mai departe, la Institutul Cantacuzino din Bucureşti. Am şi început să administrăm tratamentul. Am avut noi, în spital, câteva flacoane. Apoi, cu ajutorul Centrului Naţional de Control pentru Boli Transmisibile, am obţinut alte doze, de la Drobeta Turnu Severin şi Sibiu. Şi mai avem în aşteptare câteva doze pregătite să fie transferate în orice moment de la Târgu Mureş la Timişoara. Vreau să le mulţumesc colegilor de la DSP şi de la unităţile care ne-au ajutat şi ne-au trimis antitoxina botulinică, care neutralizează efectele bolii. Este pentru a două oară în mai puţin de 6 luni când ne luptăm cu o asemenea boală la Timişoara”, a declarat prof. dr. Cristian Oancea, managerul Spitalul de Boli Infecţioase Timişoara.