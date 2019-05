TĂRICEANU va fi dat afară! Anunțul de la București

De săptămâna viitoare, ALDE România, partidul lui Călin Popescu Tăriceanu, va fi exclus din grupul ALDE european, pentru că formațiunea aflată în coaliția de guvernare de la București aprobă legi care slăbesc lupta împotriva corupției, care pun în pericol statul de drept și care servesc interesele câtorva politicieni, nu pe cele ale cetățenilor.

„Nu ne vom întâlni cu ALDE România pentru că grupul nostru politic a hotărât să oprim colaborarea. Motivul e simplu: ca parte a coaliției de guvernare, ALDE România aprobă legi care slăbesc lupta împotriva corupției, care pun în pericol statul de drept și care servesc interesele câtorva politicieni, nu pe cele ale cetățenilor. Am încercat, pot să vă spun, în discuții directe cu conducerea ALDE România… Cu Călin Popescu-Tăriceanu, evident, și cu apropiații săi. Am încercat să schimbăm lucrurile, să spunem «Știți ce? Nu puteți slăbi lupta anticorupție sau îmblânzi pedepsele pentru corupție pentru că sunteți în coaliție cu domnul Dragnea. Nu așa se procedează în Uniunea Europeană». Temerea mea – și am spus-o direct conducerii ALDE România – e că, urmându-și orbește partenerul de coaliție, distrug de fapt valorile și principiile liberale în România”, a spus șeful ALDE european, conform europafm.ro.

Guy Verhofstadt a precizat că excluderea formațiunii lui Tăriceanu din ALDE Europa se va întâmpla săptămâna viitoare: „Se va întâmpla în mod automat săptămâna viitoare, după alegeri vom forma marți noul nostru grup. Nu mai e niciun loc pentru ei pentru simplul motiv că nu mai practică principiile și valorile liberale precum statul de drept. Preferă să protejeze interesele personale ale conducerii socialiste (PSD, n.red.). S-ar părea că acest lucru e mai important pentru ei decât domnia legii, libertatea de exprimare și, cu siguranță, mai important decât lupta anticorupție. Nu putem accepta așa ceva”, a mai spus Guy Verhofstadt.