“Ticăloşia unora va duce ţara asta de râpă”. Un disident din PSD rupe tăcerea

“Nu am temeri de genul acesta deloc, chiar deloc. Vreau să vă asigur de treaba asta. Am alte temeri. Am temerea că ticăloşia unora va duce ţara asta de râpă. Temerea asta o am şi pentru asta lupt. Pe aia cu datul afară din partid… Serios? Nu”, a arătat el, întrebat dacă se teme de o posibilă excludere din partid.

În cadrul conferinţei de presă, Robert Negoiţă, care este preşedintele Asociaţiei Municipiilor din România, şi preşedintele executiv AMR, Ilie Bolojan, au atras atenţia asupra intenţiei Guvernului de a stabili ca o cotă de doar 43% din impozitul pe venit să se repartizeze direct către bugetele locale, fără să se mai aloce şi sumele compensatorii care s-au acordat anul trecut. Conform acestora, pentru ca bugetele locale să aibă aceleaşi venituri ca în 2017, ar trebui să li se repartizeze o cotă de cel puţin 60% din impozitul pe venit.

“O să încercăm să avem o discuţie cât se poate de rapid cu reprezentanţii Guvernului, cu premierul în speţă şi cu ministrul de Finanţe. Şi nu numai, şi alte persoane care decid. În momentul în care ne dăm seama că nu există deschidere şi că nu suntem ascultaţi o să avem o întâlnire cu colegii (din AMR – n.r.) şi o să decidem care vor fi demersurile pe care le vom face în perioada următoare. Dar nu e atât de greu să ne dăm seama că de fapt vor să întărească zona de consilii judeţene, (…) ceea ce mi se pare profund în neregulă. Ok, dacă ai nu ştiu câţi preşedinţi de CJ şi consideri că prin aia îţi ţii tu primarii de comune şi mai ştiu şi eu… să foloseşti bugetul de stat pentru argumente politice, strict politice, consider o eroare de neiertat. Nu de asta eşti la putere, nu de asta eşti la guvernare. Nu de aceea ai decizia în mână, ca să faci nişte chestiuni pentru cheremul unuia sau altuia sau propriu, ci pur şi simplu aceste decizii se iau pe baza argumentelor şi a unor principii sănătoase, nu din astea putrede”, a precizat Negoiţă.

Întrebat dacă mai are încredere în Guvern, primarul sectorului 3 a replicat, potrivit Agerpres: “Cred că întrebarea e greşită. Aceea cu ‘mai aveţi’. (…) Concluzia o trageţi dumneavoastră”.