Top 10 filme Pixar pentru copii, adolescenți și oameni mari

Top 10 filme Pixar

Vrei să vezi un film de animație bun? Celebru pentru filmele de animație de lung metraj, Pixar a reușit să adune în fața aceluiași ecran copiii, adolescenții și adulții.

1. Inside Out (2015)

Un film cu o multitudine de emoții, o adevărată terapie pentru preadolescenți și pentru părinți, Inside Out este regizat de Pete Docter, care a scris scenariul împreună cu Meg LeFauve și Josh Cooley. Emoțiile prind chip și iau parte la acțiune: Joy (Amy Poehler), Sadness (Phyllis Smith) și Dezgust (Mindy Kaling), toate aceste petsonaje spun o poveste complexă despre durerile și emoțiile care cresc odată cu noi și se transformă în experienţă.

2. Incredibilii (2004)

Scris și regizat de Brad Bird, The Incredibles este despre supereroi cu abilități uimitoare care reușesc să fie o familie și care încearcă să-și găsească locul. The Incredibles îi are în rolurile principale pe Craig T. Nelson în rolul domnului Incredibil și pe Holly Hunter în rolul lui Elastigirl, foști supereroi deveniți părinți. În a doua parte, copiii Violet (Sarah Vowell) și Dash (Spenser Fox) au parte de surprize uriașe din partea fratelui-bebeluș: Jack-Jack, cel mai supererou dintre supereroi.

3. Toy Story 2 (1999)

Dacă vrei să te bucuri de Toy Story, se pare că trebuie să te linitezi doar la al doilea film, aceasta fiind de referință din întreaga serie. Regizorul John Lasseter și echipa sa de scenariști au transformat atitudinea năucită a lui Woody (Tom Hanks) într-un dor autentic, în care își găsește adevăratul loc de apartenență printre alte jucării occidentale, inclusiv cowgirl Jessie (o încântătoare Joan Cusack). Eliberat de iluziile primului film, Buzz (Tim Allen) devine chiar eroul pe care a crezut întotdeauna că este, conducând o operațiune de salvare îndrăzneață pentru a aduce gașca înapoi, scrie Wealthofgeeks.com.

4. Finding Nemo (2003)

Filmul începe cu peștele clovn Marlin (Albert Brooks) și soția lui, în liniștea căminului. Dar, când atacul unui prădător îi lasă pe Marlin și Nemo (Alexander Gould) singurii supraviețuitori, tatăl cândva mândru devine un părinte nervos. Regizorul Andrew Staton și co-scenarii săi Bob Peterson și David Reynolds vor merge mai departe alegând aventura, în locul siguranței: tatăl și fiul vor pleca, fără voie, într-o aventură peste ocean, una plină de personaje memorabile precum uituca Dory (Ellen Degeneres) și stoica Gill (Willem Dafoe). Dacă te atașezi de personaje, poți să vezi și următorul film, Finding Dory, mai puțin reușit.

5. Turning Red (2022)

Un desen animat despre adolescență. Bazat pe experiențele de viață ale regizoarei Domee Shi, care a scris scenariul împreună cu Julia Cho, Turning Red are loc în Toronto anilor 2000, unde Meilin Lee (Rosalie Chiang) ar trebui să continue tradițiile familiei chinezești din care face parte. Lupta lui Mei între independență și supunere se complică atunci când descoperă că se transformă într-un panda roșu atunci când este învinsă de emoție. Turning Red spune o poveste despre îmbrățișarea tradiției de o adolescentă, în timp ce își construiește propriul drum.

6. Coco (2017)

Coco ar putea avea cea mai bună estetică vizuală marca Pixar. Pornind de la sărbătoarea Dia de los Muertos din Mexic, regizorul Lee Unkrich și scenariștii Adrian Molina și Matthew Aldrich creează o lume bogată, colorată, în care sufletele decedaților își vizitează familiile. Când viitorul muzician Miquel (Anthony Gonzalez), în vârstă de 12 ani, rămâne prins în Țara Morților, el speră să reia legătura cu posibilul său strămoș și marele muzician Ernesto de la Cruz (Benjamin Bratt). El primește ajutor de la nefericitul Héctor (Gael García Bernal), care se teme că familia sa l-a uitat. Povestea arată că arta nu înseamnă abandonarea familiei.

7. Monsters, Inc. (2001)

Regizorul Pete Docter și scenariștii Andrew Stanton și Daniel Gerson creează un univers fantastic în care locuitorii îngrozitori ai Monsteropolis-ului își conduc orașul prin țipetele copiilor pe care îi sperie. Dar cei mai speriați sunt, de fapt, monștrii, care devin paralizați de groaza de a fi atinși sau văzuți de un copil adevărat. Intriga filmului îi implică pe angajații Monsters, Inc., Mike Wazowski (John Goodman) și Sully (John Goodman), care protejează un copil uman numit „Boo” (Mary Gibbs). Metafora merge mai departe de latura umană și își provoacă spectatorii să ia în considerare alte surse pentru energie.

8. Up (2009)

Primele minute din Up spun o poveste de dragoste tragică fără dialoguri și ar putea fi, doar ele un film întreg despre o viață incompletă. Dacă reușești să privești mai departe de cele 5 minute, vei vedea că regizorul Pete Docter și co-scenariul său Bob Peterson arată că există speranță pentru împlinire chiar și după ce nu mai e nimic de spus. Aventura palpitantă în care bătrânul morocănos Carl (Ed Asner) și cercetașul inimos Russell (Jordan Nagai) călătoresc în sălbăticie, în casa purtată de baloane.

9. WALL-E (2008)

Unul dintre cele mai bune filme pentru familie, Wall-E este o poveste emoționantă și realistă. Regizat de Andrew Stanton, care a scris scenariul împreună cu Jim Reardon, WALL-E îl are în rolul principal pe robotul al cărui job este să facă ordine pe un Pământ din viitor, abandonat și îngropat în gunoi. Când WALL-E o întâlnește pe EVE (Elissa Knight), un alt robot însărcinat cu evaluarea creșterii plantelor pe Pământ, el o urmărește până la o navă spațială, unde oamenii rămași își pierd viața așteptând ca Pământul să se vindece. Asta până când îi află povestea lui Wall-E.

10. Ratatouille (2007)

O poveste despre depășirea condiției personale. Povestea se concentrează pe un șobolan numit Remy (Patton Oswalt), ale cărui gusturi rafinate îl fac un paria în rândul familiei sale. Remy face echipă cu un bucătar incompetent numit Linguini (Lou Romano), ascunzându-se în pălăria bărbatului și controlându-i corpul pentru a face mâncăruri remarcabile într-o bucătărie din Paris.