Topul bugetelor militare. Unde se află România

Topul bugetelor militare

Bugetele militare globale au atins un maxim istoric de 2,2 trilioane de dolari, potrivit datelor publicate de Institutul Internațional de Cercetare a Păcii din Stockholm (SIPRI), al optulea an consecutiv de creștere. Și este vorba despre anul 2022, estimându-se că în anul 2023 a fost chiar mai mare. SUA sunt pe primul loc, România, abia pe locul 40.

În ultimul an al celui de-al Doilea Război Mondial, SUA și-au cheltuit aproximativ 38% din PIB pe armată. Când a fost ajustat pentru inflație, bugetul militar în cei patru ani de război a ajuns la 4,1 trilioane de dolari în 2020, scrie Visual Capitalist.

Aproape 80 de ani mai târziu, cheltuielile militare moderne nu sunt foarte departe de bugetele celui de-al Doilea Război Mondial. Marile puteri au continuat să-și sporească capacitățile militare, în timp ce războiul din Ucraina a determinat și țările din regiune să-și reevalueze bugetele.

Visual Capitalist a realizat topul bugetelor militare, conform cifrelor raportate pentru 2022. Top 10 cele mai mari bugete militare din lume:

1. SUA: 876,9 miliarde de dolari, reprezentând 39,0% din bugetul mondial;

2. China: 292,0 miliarde de dolari, reprezentând 13,0% din bugetul mondial;

3. Rusia: 86,4 miliarde de dolari, reprezentând 3,9% din bugetul mondial;

4. India: 81,4 miliarde de dolari, reprezentând 3,6% din bugetul mondial;

5. Arabia Saudită: 75,0 miliarde de dolari, reprezentând 3,3% din bugetul mondial;

6. Marea Britanie: 68,5 miliarde de dolari, reprezentând 3,1% din bugetul mondial;

7. Germania: 55,8 miliarde de dolari, reprezentând 2,5% din bugetul mondial;

8. Franța: 53,6 miliarde de dolari, reprezentând 2,4% din bugetul mondial;

9. Coreea de Sud: 46,4 miliarde de dolari, reprezentând 2,1% din bugetul mondial;

10. Japonia: 46,0 miliarde de dolari, reprezentând 2,1% din bugetul mondial.

Topul bugetelor militare. România este pe locul 40, cu 5,2 miliarde de dolari, reprezentând 0,2% din bugetul mondial.

Din raport reiese faptul că Statele Unite reprezintă aproape 40% din cheltuielile militare globale, cheltuielile pentru 2022 ajungând la 877 de miliarde de dolari, la mare distanță de China, care reprezintă doar 13% din cheltuielile militare mondiale, cu 292 de miliarde de dolari.

Rusia, India și Arabia Saudită completează primele cinci bugete militare cele mai mari în 2022.

Comparativ, cele mai mici bugete din top 40 includ România cu 5,2 miliarde dolari, Danemarca cu 5,5 miliarde dolari și Chile cu 5,6 miliarde dolari. Fiecare reprezintă doar 0,2% din bugetele militare ale lumii în 2022 și, desigur, există multe țări cu cheltuieli și mai mici.

În timp ce pentru unele țări, bugetele militare sunt stabile, pentru altele evoluția în ultimii ani este semnificativă. Poziția Rusiei ca al treilea cel mai mare cheltuitor militar este o evoluție recentă, deoarece cheltuielile militare ale țării au crescut cu 9% între 2021 și 2022, potrivit estimărilor SIPRI.

Creșterea dramatică a Ucrainei (640%) reprezintă cel mai mare salt de un an înregistrat vreodată de SIPRI, dând o imagine vie înainte și după a unei națiuni implicate în conflict. Deși nicio altă țară nu se apropie de creșterea Ucrainei a cheltuielilor pentru apărare, Qatar a înregistrat o creștere substanțială de 27% în ultimul an, marcând o tendință continuă în ultimul deceniu de consolidare semnificativă a armatei sale. În plus, Arabia Saudită, împreună cu patru națiuni europene (Belgia, Țările de Jos, Suedia și Polonia), au înregistrat modificări de la an la an de peste 10%.

Doar 13 dintre țările cu cele mai mari bugete militare au scăzut cheltuielile din 2021, cum ar fi Coreea de Sud, Italia și Israel.

Cea mai mare scădere a fost observată de Turcia, cu o reducere estimată cu 26% a bugetului militar. Această scădere poate fi legată de problema inflației din Turcia, care a înregistrat o creștere a prețurilor cu 72,3% în 2022, reducând efectiv puterea de cumpărare a monedei lor în termeni relativi față de alte națiuni.

Presiuni în Europa și în lume

Cu un conflict în curs de desfășurare în regiune și marile puteri financiare, nu este surprinzător faptul că opt din primele 10 țări cu cele mai semnificative creșteri ale cheltuielilor militare se află în Europa.

Pe fondul escaladării conflictelor geopolitice, țări din Asia, cum ar fi India, Japonia și China și-au mărit, de asemenea, cheltuielile pentru apărare. Acesta este un indiciu al punctelor de foc la nivel mondial, cum ar fi luptele la granița dintre India și China, conflictul teritorial de lungă durată din Marea Chinei de Sud și preocupările legate de suveranitatea Taiwanului.