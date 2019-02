Trei întrebări prealabile pentru candidații la funcția de procuror-șef european: Cum au răspuns Kovesi, Bohnert și Ritter

Cei trei candidati ramasi in cursa pentru conducerea Parchetului European au fost solicitati sa raspunda, in scris, la trei intrebari pe care Comisia LIBE le-a considerat esentiale, inainte de audierea de marti si care privesc, in linii mari, compententele, dar si viziunea asupra cooperarii cu procurorii europeni delegati de fiecare stat membru.

Author: Mihai Voican | Sursa: Ziare.com | Publicat: 26.02.2019, 16:45