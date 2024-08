Via Transilvanica, inclusă între cele mai grozave 100 de locuri din lume. Turiștii străini sunt încântați: ”A fost minunat!”

Prestigioasa publicație Time a inclus Via Transilvanica printre cele 100 cele mai impresionante locuri din lume în acest an, alături de destinații renumite din țări cu tradiție în turism, precum Portugalia, Italia, Thailanda sau Statele Unite.

Revista americană recomandă traseul celor activi, care doresc să exploreze păduri virgine și să se bucure de ecoturism lent. Turiștii au început să descopere Via Transilvanica acum doar doi ani. O familie din Montpellier a vizitat deja acest loc.

Femeie: „A fost minunat! Chiar dacă nu vorbim aceeași limbă, am glumit cu localnicii, ne-au oferit indicații și au fost foarte primitori. Am trecut pe lângă ferme unde am primit pălincă și brânză.”

Acum, aceștia nu se mai satură de mers.

Bărbat: „Suntem pe traseu de 6 zile, azi e a șaptea, iar ultima va fi mâine. Am mers câte 8 ore pe zi. A fost extraordinar.”

Fiecare a rămas cu amintiri prețioase.

Tânăr: „Partea mea preferată au fost pădurile, mai ales când am văzut animale sălbatice.”

Includerea în clasamentul Time reprezintă o recunoaștere importantă pentru cei care au creat acest traseu.

Via Transilvanica are 1.400 de kilometri și traversează România pe diagonală

Tibi Ușeriu, ambasador Via Transilvanica: „Mă bucur foarte tare că presa internațională recunoaște acest traseu. Avem și dovada că Via Transilvanica face parte din topul celor mai frumoase locuri de vizitat. Au venit turiști din Australia, din America, cred că nu există țară de unde să nu fi fost.”

Ea traversează șapte ținuturi cultural-istorice, unde localnicii sunt încântați să primească oaspeți și să-i ospăteze.

Maria Bidian, proprietar punct gastronomic local: „Începem cu plăcintă cu brânză și mărar, două feluri de ciorbă, două feluri principale, pâine caldă, desert, afinată, țuică.”

Dorin Ștefan, profesor universitar și arhitect în București, a traversat și el Via Transilvanica. Acum oferă ajutor în construirea câtorva refugii pentru drumeți.

Dorin Ștefan, voluntar: „Un loc mic unde te poți odihni sau adăposti în caz de vreme rea. Refugiul are duș, wc și câteva locuri pentru dormit.”

Via Transilvanica se întinde pe 1.400 de kilometri și traversează România de la Putna la Drobeta Turnu Severin, potrivit ProTV.