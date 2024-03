Vila lui Freddie Mercury scoasă la vânzare FOTO/VIDEO! Cum arată conacul pe care se cer 38 de milioane lire sterline unde a locuit legendarul solist

Vila lui Freddie Mercury din vestul Londrei a fost scoasă la vânzare. Conacul unde a locuit până la moartea sa artistul socotit cel mai mare cântăreț din toate timpurile, este listat la agențiile imobiliare cu un preț colosal.

Nu mai puțin de 38 de milioane lire sterline cere proprietara pe domeniul intitulat Garden Lodge pe care Freddie Mercury l-a cumpărat în 1980. Anul în care Queen a făcut topurile să explodeze cu ”Another Oane Bites the Dust”.

Garden Lodge este locul unde Farrokh Bulsara, alias Freddie Mercury a compus multe din faimoasele sale teme muzicale. Legendarul solist și-a modificat casa cu ajutorul unor proiectanți consacrați, de asemenea, și-a decorat-o într-o manieră proprie. În living-ul casei, care dă o priveliște generoasă spre o grădină cu magnolii, Mercury a scris faimoasa ”Bohemian Rhapsody” (aspect reliefat și în filmul de mare succes inspirat din viața artistului cu același titlu, de găsit pe NETFLIX). Casa are un spațiu pentru repetiții și un microstudio, o camera stil dressing (tapetată cu oglinzi, pasiunea sa), o bibliotecă, o cameră în stil japonez, dormitoare, bucătărie și o imensă grădină.

Vila lui Fredy Mercury scoasă la vânzare! Genialul artist a lăsat proprietatea fostei sale logodnice, Mary Austin, astăzi în vârstă de 72 de ani. ”Casa, ridicată în 1907, a fost cea mai glorioasă cutie de amintiri, pentru că are atâta dragoste și căldură în fiecare cameră. A fost o bucurie să trăiesc aici și am multe amintiri minunate. Acum că este goală, sunt transportată înapoi la prima dată când am văzut-o. De când eu și Freddie am pășit prin poarta legendara poartă verde, a fost un loc de pace, o adevărată casă de artist, iar acum este momentul să încredințăm acel sentiment de pace următoarei persoane”, descrie Mary Austin casa, într-un comunicat de presă, prin intermediul unei mari agenții imobiliare britanice.

Vila lui Freddie Mercury a fost scoasă la vânzare! Cea care i-a fost cea mai bună prietenă chiar și după despărțirea lor, a mai scos la licitație o parte din hainele și obiectele de artă ce i-au aparținut legendei rock-ului progresiv.