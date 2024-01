11 orașe în care poți trăi visul american cu buget românesc

Uită de celebrele și luxoasele orașe New York și San Francisco. Cu un echilibru perfect între încasări și cheltuieli, Money Under 30 a realizat un top al celor mai bune orașe din America în care poți trăi visul american, chiar și atunci când ești tânăr, singur și ai un buget mic.

11. Omaha, Nebraska

Costul vieții: cu 4% sub media națională

Chiria medie: 948 USD pe lună

Salariul mediu: 34.449 USD pe an

Raport chirie/venit: 33,02%

Fără partener/necăsătoriți: 31,20%

Clasamentul de recreere: Nr. 6 din 11

Numărul de locuitori: 487.300.

Dacă ești în căutarea unui oraș care să aibă totul, nu căuta mai departe. Omaha, Nebraska, oferă totul: de la o scenă vibrantă de viață de noapte până la opțiuni de locuințe la prețuri accesibile. Și dacă ești în căutarea dragostei, 31,2% din populația din Omaha nu are partener.

Angajatorii de top din zonă includ companii din top Fortune 500 precum ConAgra, Mutual of Omaha și Union Pacific. În plus, cu un cost al vieții care este cu 4% sub media națională, vei avea o mulțime de bani rămași pentru a te bucura de numeroasele oferte ale orașului.

10. Minneapolis, Minnesota

Costul vieții: cu 3% peste media națională

Chiria medie: 1.078 USD pe lună

Salariul mediu: 40.368 USD pe an

Raportul chirie/venit: 32,05%

Fără partener/necăsătoriți: 32,40%

Clasamentul de recreere: Nr. 2 din 11

Numărul de locuitori: 425.336

Minneapolis este un oraș grozav pentru tinerii singuri din mai multe motive. În primul rând, este un loc frumos de locuit – amplasat printre lacuri și râuri, cu o mulțime de spațiu verde și parcuri. De fapt, este clasat ca fiind al cincilea cel mai bun oraș din țară pentru parcuri, conform organizației Trust for Public Land.

Are, de asemenea, o populație diversă și un spațiu cultural dezvoltat, cu muzee, teatre și săli de concerte de clasă mondială. Și dacă ești în căutarea unui loc de muncă, Minneapolis este un loc minunat pentru a-ți începe cariera. Orașul găzduiește corporații importante precum Target, Best Buy și UnitedHealth Group.

9. Jacksonville, Florida

Costul vieții: cu 6% sub media națională

Chiria medie: 1.089 USD pe lună

Salariul mediu: 55.531 USD pe an

Raportul chirie/venit: 23,53%

Fără partener/necăsătoriți: 32,70%

Clasamentul de recreere: Nr. 9 din 11

Numărul de locuitori: 954.614.

Jacksonville este cel mai mare oraș din Florida și este perfect pentru toți Millennials și Gen Zers care doresc vreme mai caldă. Centrul orașului oferă o scenă plină de viață de noapte, cu baruri și restaurante pentru toate gusturile. Există, de asemenea, o mulțime de muzee și galerii de artă de explorat, precum și un număr tot mai mare de berării și distilerii.

Pentru pasionații de aer liber, Jacksonville este un paradis. Orașul are peste 80 de mile de plaje, precum și parcuri, trasee naturale și terenuri de golf. Principalii angajatori includ Naval Air Station Jacksonville, Baptist Health și CSX Corporation.

8. St. Louis, Missouri

Costul vieții: cu 6% sub media națională

Chiria medie: 760 USD pe lună

Salariul mediu: 37.491 USD pe an

Raportul chirie/venit: 24,33%

Fără partener/necăsătoriți: 32,90%

Clasamentul de recreere: Nr. 3 din 11

Numărul de locuitori: 293.310.

St. Louis este un oraș cu o istorie bogată și o scenă culturală vibrantă. Situat pe malurile râului Mississippi, St. Louis a fost cândva un centru major de comerț și transport.

În prezent, orașul găzduiește o serie de muzee și atracții de talie mondială, precum și o comunitate de artă activă. St. Louis este cunoscut și pentru mâncarea sa și oferă o varietate de activități în aer liber, inclusiv ciclism și drumeții în Forest Park, unul dintre cele mai mari parcuri urbane din țară.

7. Milwaukee, Wisconsin

Costul vieții: cu 2% sub media națională

Chiria medie: 866 USD pe lună

Salariul mediu: 43.125 USD pe an

Raportul chirie/venit: 24,10%

Fără partener/necăsătoriți: 35,10%

Clasamentul de recreere: Nr. 5 din 11

Numărul de locuitori: 569.330.

Milwaukee, Wisconsin, este locul de naștere al mai multor fabrici de bere majore, inclusiv MillerCoors și Pabst Brewing Company. Este situat pe malul lacului Michigan, oferind rezidenților acces la tot felul de activități acvatice. Acesta găzduiește o serie de echipe sportive din ligile majore și Summerfest – cel mai mare festival de muzică din lume. Este la doar o scurtă călătorie cu mașina de Chicago, perfect pentru acele momente în care ai nevoie de o evadare rapidă.

6. Columbus, Ohio

Costul vieții: cu 8% sub media națională

Chiria medie: 989 USD pe lună

Salariul mediu: 54.902 USD pe an

Raportul chirie/venit: 21,62%

Fără partener/necăsătoriți: 34,20%

Clasamentul de recreere: Nr. 7 din 11

Numărul de locuitori: 906.528.

S-ar putea să sune ca în mijlocul nicăieri, dar încearcă să le spui asta miilor de studenți și absolvenți ai Universității de Stat din Ohio care numesc acest loc acasă. Ohio State este cel mai mare campus universitar al națiunii, iar amprenta sa se simte în orașul de 900.000 de locuitori.

Orașul are, de asemenea, una dintre cele mai mari populații LGBTQ+ în afara San Francisco și New York. Și dacă ești în căutarea unei schimbări de ritm față de agitația vieții orașului, poți oricând să faci o scurtă călătorie cu mașina până la unul dintre numeroasele parcuri de stat sau rezervații naturale care înconjoară Columbus.

Împreună cu o piață a muncii puternică – datorită prezenței unor angajatori importanți precum Nationwide Children’s Hospital și JPMorgan Chase – este clar de ce Columbus este unul dintre cele mai bune orașe în care să locuiești dacă ești tânăr și singur.

5. Atlanta, Georgia

Costul vieții: cu 5% peste media națională

Chiria medie: 1.227 USD pe lună

Salariul mediu: 64.179 USD pe an

Raportul chirie/venit: 22,94%

Fără partener/necăsătoriți: 33,80%

Clasamentul de recreere: Nr. 4 din 11

Numărul de locuitori: 496.461.

Costul său de viață este puțin peste media națională (5%), dar Atlanta, Georgia, este unul dintre cele mai diverse orașe din țară, are o concentrație mare de persoane singure și are acces amplu la spații verzi și parcuri. Pe scurt, merită încercat. Atlanta găzduiește o serie de corporații importante – Coca-Cola, CNN, Delta Air Lines și The Home Depot – ceea ce o face un loc minunat pentru a-ți construi o carieră. De la mâncăruri delicioase pentru suflet până la oameni prietenoși, ospitalitatea sudică nu lipsește în acest oraș.

4. Durham, Carolina de Nord

Costul vieții: cu 11% sub media națională

Chiria medie: 1.098 USD pe lună

Salariul mediu: 61.962 USD pe an

Raportul chirie/venit: 21,26%

Fără partener/necăsătoriți: 29,1%

Clasamentul de recreere: Nr. 10 din 11

Numărul de locuitori: 285.527.

Universitatea Duke este scumpă, dar orașul Durham în sine este prietenos cu portofelul. Este cunoscut drept Orașul Medicinii și este renumit pentru Parcul Triunghiului de Cercetare, cea mai mare zonă de cercetare din lume legată de universități. De fapt, această zonă găzduiește o serie de organizații de tehnologie și cercetare, cum ar fi IBM, Cisco Systems, Inc., Research Triangle Institute și Glaxo Wellcome. Așa că, înainte să te muți aici, pregătește-ți CV-ul.

3. Oklahoma City, Oklahoma

Costul vieții: cu 13% sub media națională

Chiria medie: 884 USD pe lună

Salariul mediu: 56.456 USD pe an

Raportul chirie/venit: 18,79%

Fără partener/necăsătoriți: 31,40%

Clasamentul de recreere: Nr. 11 din 11

Numărul de locuitori: 687.725.

Universitatea din Oklahoma se află la doar o aruncătură de băț în Norman. Și dacă îți place vremea caldă, temperatura medie anuală este de 23 grade Celsius, cu o medie maximă de 9 grade Celsius în ianuarie. (Desigur, tornada ocazională este compromisul.)

Perspectivele de angajare sunt bune în pilonii locali: guvernul federal și industria energetică. Dar Oklahoma City are, de asemenea, un sector informatic în creștere, care atrage muncitori tineri.

2. Tulsa, Oklahoma

Costul vieții: cu 14% sub media națională

Chiria medie: 839 USD pe lună

Salariul mediu: 49.474 USD pe an

Raportul chirie/venit: 20,35%

Fără partener/necăsătoriți: 29,80%

Clasamentul recreației: Nr. 8 din 11

Numărul de locuitori: 411.401

Tulsa este un oraș grozav pentru tinerii singuri care caută un loc accesibil și o mulțime de lucruri de făcut. Costul vieții în Tulsa este cu 14% sub media națională și există o mulțime de locuri de muncă de găsit în industriile de top ale orașului, care includ energia, sănătatea și producția.

Când vine vorba de viața de noapte și divertisment, Tulsa are multe de oferit. Există o mulțime de baruri și cluburi de care să te bucuri, precum și muzee, galerii de artă și locuri de muzică live.

1. Cincinnati, Ohio

Costul vieții: cu 8% sub media națională

Chiria medie: 760 USD pe lună

Salariul mediu: 42.663 USD pe an

Raportul median chirie/venit: 21,38%

Fără partener/necăsătoriți: 31%

Clasamentul recreației: Nr. 1 din 11

Numărul de locuitori: 308.935.

Ocupând primul loc, Cincinnati, Ohio, găzduiește un număr de companii din top Fortune 500, inclusiv Procter & Gamble și Kroger. Cincinnati este, de asemenea, un oraș grozav pentru tinerii profesioniști. Raportul median dintre chirie și venit este de 21,38%, iar costul vieții este cu 8% sub medie. Și cu un preț mediu de achiziție al casei de doar 148.700 USD, este, de asemenea, unul dintre cele mai bune orașe pentru a fi proprietar.