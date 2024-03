Alex Delea nu mai are niciun sfanț din cei 100.000 de euro câștigați la Survivor! ”Banii i-am investit într-o afacere care ne-a nenorocit!”

Viața lui Alex Delea nu s-a schimbat prea mult după ce a câștigat competiția Survivor 2022 și cei 100.000 de euro, Marele Premiu al reality show-ului.

Pentru prima oară recunoaște, banii primiți pentru efortul de a fi finalist al concursului după șase luni petrecute în jungle, au fost pompați într-o afacere păguboasă, pe care a înghițit-o falimentul în cele din urmă. Alex (27 ani) a încercat să readucă pe linie barul mamei sale, dar, cu toate acestea afacerea a trebuit să fie închisă.

Alex Delea nu mai are niciun șfanț din cei 100.000 de euro câștigați la Survivor:”Eu am câștigat Survivor ca să ne salvăm familia, practic”

”Noi am avut un bar-restaurant pe Costa Brava, Spania. Cât am fost la Survivor, barul s-a închis și s-a luat un alt bar, unde s-a investit ceva, doar că nu prea a mers bine. Da, și s-au investit niște bani acolo. Cam mulți bani. Cam toși, așa, dar treptat. 10.000, 20.000, 40.000… S-au dus. Chiar vorbeam cu mama lucrul ăsta. Eu am câștigat Survivor ca să ne salvăm familia, practic. Mama își cheltuise toți banii deja și din barul pe care l-am avut pentru barul ăsta nou. S-au dus toți și practic am venit eu ca să nu intrăm într-o gaură de unde nu cred că am fi putut ieși. Cu ajutorul Survivor-ului, ne-am salvat de la o nenorocire pentru noi, în familie”, a povestit Alex Delea lui Jorge.

Alex Delea nu mai are niciun ban! ”Pot spune că banii i-am investit într-o afacere care ne-a nenorocit. (…) Este pentru prima dată când spun asta. Banii s-au investit într-o afacere care nu a mers. Dar nu îmi pare rău deloc. Asta e. S-a întâmplat, bine că am avut cum să remediem situația. Și acum ne axăm spre o nouă afacere. Bine că datorită Survivor-ului, pe lângă premiu, am putut să fac bani și pe lângă”, recunoaște Alex Delea care a apucat să plătească avansul pentru un apartament în Capitală, și asta după ce a vândut apartamentul pe care mama sa l-a avut în Mangalia.

În prezent, atleticul tânăr se află din nou în Republica Dominicană, la Survivor All Stars, unde va încerca să lupte pentru un premiu cât mai consistent.