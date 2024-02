Are doar 14 ani și e de neoprit la volan

La 14 ani, Bogdan Sălcudean, campionul național de la Time-Attack din 2023, are adrenalina în sânge. Puștiul a moștenit pasiunea pentru mașini și motoare de la tatăl său, cel care a adus în România celebru club de motociclete americane. George Sălcudean a călătorit pe motocicletă în toată lumea, dar cele mai mari emoții le are atunci când fiul său se dă cu mașina pe circuit.

În familia Sălcudean adrenalina este la ordinea zilei. Tatăl, George, fondatorul clubului Harley-Davidson în România, i-a transmis și fiului său, Bogdan, campion național la Time-Attack în 2023 pasiunea pentru motoare și mașini. Aventura puștiului în motorsport a început devreme.

“Am început la 6 ani, cu karting-ul la Tina și Robert Drăgan. Apoi am continuat cu slalom-ul, iar după, la Time-Attack, acolo unde am devenit și campion național“– Bogdan Sălcudean, campion național de Time-Attack, în 2023.

George povestește că microbul pentru aventură i-a fost transmis băiatului său chiar de către el.

„De mic copil a fost alături de mine. Practic motociclismul de vreo 40 de ani, sunt într-un club renumit de motociclete americane Harley-Davidson pe care l-am fondat împreună cu un bun prieten și alături de care facem raiduri în Europa și în toată lumea” -George Sălcudean, fondatorul clubului Harley-Davidson în România.

Nu poate să se uite la cursele fiului său

Sălcudean senior are numai cuvinte de laudă la adresa băiatului său și recunoaște că atunci când acesta este pe circuit are cele mai mari emoții.

„Nu pot să mă uit la întreaga cursă și din cauza aceasta stau ascuns în garaj. Sunt genul de părinte care nu se bagă între pilot și antrenor. Stau în banca mea și îl las pe Bogdan împreună cu instructorul, cu toate că am și eu o oarecare experiență” – George Sălcudean, fondatorul clubului Harley-Davidson în România.

La 14 ani, tânărul pilot are visuri mari în motorsport. Așteaptă să împlinească 16 ani pentru a merge să se dea în campionatele din străinătate. „Aștept să mai cresc, ca să merg în alte campionate pe afară, sunt încă prea mic, eu aș vrea în Campionatul Mondial de Time- Attack sau la GT3 la Porsche” – Bogdan Sălcudean, campion național de Time-Attack, în 2023.

Atunci când nu este la cursele sau la antrenamentele băiatului său, George călătorește cu motorul prin lume. „Am fost pe trei continente, clubul are acțiuni foarte frumoase. Din Statele Unite până în Maroc, în Pakinstan și în China. Cel mai lung drum pe care l-am făcut ca și număr de kilometri a fost un raid european destul de mare. am ajuns în Norvegia și până la Cap Nord” – George Sălcudean, fondatorul clubului Harley-Davidson în România.

Pentru vara aceasta, motocicliștii din clubul lui George Sălcudean și-au stabilit itinerariul. “Vor merge în Germania, vor face toate pasurile importante din Alpi, după care se vor duce să susțină echipa națională, la Euro. Pentru 2025 pregătim un ride important în Stalele Unite” – George Sălcudean, fondatorul clubului Harley-Davidson în România.

Trecerea de la karting la mașini a fost dificilă

Tânărul pilot povestește că atunci când s-a apucat de karting nu știa nimic despre acest sport.

„Mă uitam la curse și îmi mai arăta tata filme. În momentul în care am urcat în kart, am fost impresionat imediat. Am stat doi ani la karting electric, timp în care am câștigat multe cupe, apoi am trecut la mașini” – Bogdan Sălcudean, campion național de Time-Attack, în 2023.

Pentru Bogdan, trecerea de la karturi la mașini nu a fost una ușoară.

„Au fost multe lucruri diferite, dar m-am obișnuit și am început să mă descurc. Am ieșit campion național la Superslalom” – Bogdan Sălcudean, campion național de Time-Attack, în 2023.

Înainte de karting, Bogdan a practicat și motorcross.

Mândru de realizările fiului

George Sălcudean este mândru de tot ce a realizat fiul său până la această vârstă și spune că în spatele acestor performanțe e multă muncă și stau mulți oameni cu ștate vechi în motorsport și nu numai.

„De la 6 ani, Bogdan a lucrat cu mulți instructori titani ai motorsportului. A început cu Răduț, la Ciolpani, apoi a continuat la karting electric cu Tina și Robert Drăgan, iar creșterea lui exponențială a fost împreună cu Alex Berea, primul lui instructor, cu care a câștigat multe cupe, un mentor extraordinar. A continuat la Academia Titi Aur cu Bogdan Talașman. De un an și jumătate, de când face circuit suntem alături de Ovidiu Zaberca, multiplu campion de viteză în coastă și de echipele tehnice AB Motorsport și Omega Motorsport. În echipa noastră avem medici, avem nutriționiști, Comisia Națională a Juniorilor este alături de noi și ne ajută și sperăm ca Bogdan să își împlinească visul de a ajunge în Campionatul European și cel Mondial de Time-Attack” – George Sălcudean, fondatorul clubului Harley-Davidson în România.