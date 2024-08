Arta ca oportunitate de investiție: cum e piața din România

Arta ca investiție

Arta este una dintre cele mai sigure investiții. A dovedit acest lucru istoria, dar și perioada pandemiei, când numărul de tranzacții a crescut. Vânzările în cadrul licitațiilor sunt tot mai căutate, potrivit specialiștilor.

O lucrare celebră de artă se va vinde, indiferent de vremuri, la un preț care să îi confirme valoarea. Dacă foarte mulți investitori preferă domenii precum imobiliarele sau, în ultimii ani, bitcoin, sunt și mulți alții care și-au canalizat investițiile spre artă.

„În această perioadă tulbure, o perioadă de criză, investitorii și colecționarii au găsit în cadrul pieței românești de artă o piață pentru investiții, pentru a-și diversifica portofoliile. Pentru că investițiile în cadrul pieței de

în cadrul pieței de artă nu conțin note speculative, motiv pentru care se apropie mai mult de zona de tezaurizare. Ce înseamnă această formă de investiție? Pentru că investești și-ți securizezi banii, averea, o protejezi, iar la sfârșitul acestei perioade de criză, e posibil să obții cel puțin aceeași valoare pe care ai investit-o în perioada de criză sau chiar dublu”, a declarat Alina Panico, PR manager casă de licitație, pentru Euronews.

„Eu am o casă de avocatură și am reușit să am disponibilități, să spunem așa, pentru a-mi satisface interesele mele spirituale pe zona artei, pe diverse zone, europeană, japoneză și românească. E un noroc că n-am fost nevoit să vând, dar sigur că e normal să vinzi, e normal să intri în piața de artă. Ba chiar sunt interesat să sprijin cel puțin partea de artă japoneză, care în România este foarte puțin evidentă”, a declarat, pentru aceeași sursă, George Șerban, avocat, colecționar de artă.

În Europa, țările cu cei mai mulți investitori pe piața de artă sunt Marea Britanie, Franţa, Germania, Italia şi Elveţia, urmate de Polonia. Marea Britanie este chiar pe locul al treilea mondial, după Statele Unite şi China.

În România, tranzacțiile de artă prin licitație au crescut. Preferințele cumpărătorilor români, colecționari sau investitori, sunt arta clasică, bijuteriile de colecție și ceasurile.