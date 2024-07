Băuturile răcoritoare și apele minerale au generat creșteri de două cifre ale afacerilor

Piața băuturilor răcoritoare

Afacerile celor mai mari jucători de pe piața băuturilor răcoritoare au raportat pentru 2023 afaceri cu până la 29% mai mari față de 2022, iar profiturile s-au majorat și de 20 de ori. Lider de piață rămâne sistemul Coca-Cola urmat de îmbuteliatorul și distribuitorul Pepsi. În plus, avem un nou miliardar în lei, Romaqua Group deținut de antreprenori români trecând de acest prag după un plus de peste 16%, scrie Economica.

Cei mai mari cinci jucători pe piața băuturilor răcoritoare au avut anul trecut afaceri în creștere față de 2022, dar și profituri mai mari, arată o analiză Economica în baza datelor publicate de companii.

Astfel, sistemul Coca-Cola România, format din Coca‑Cola România (filială a The Coca‑Cola Company, proprietarul mărcilor înregistrate) şi Coca‑Cola HBC România, care îmbuteliază şi distribuie produsele Coca‑Cola sub licenţa The Coca‑Cola Company în România, a raportat afaceri cumulate de peste 3,5 miliarde de lei, cu 7,9% mai mult decât cu un an în urmă, într-un an în care rata medie a inflației a fost de 10,4%.

În octombrie 2023, aflat la inaugurarea unei unități de decontaminare a fulgilor de PET în fabrica din Ploiești, o investiție unică în România de 55 milioane de lei, dintre care 17,5 milioane de lei ajutor de stat, Jovan Radosavljevic, General Manager, Coca-Cola HBC România povestea și despre provocările cu care Sistemul Coca-Cola se confruntă la nivel local

„Anul acesta a fost foarte dificil. După introducerea TVA am văzut scăderi la categorii precum cele cu acid și soft drinks cu aproximativ 10%. În plus, piața a reacționat la inflația de anul trecut. (…) Iar acum, dacă se introduce acciza pe zahăr, din momentul introducerii acesteia, prețul la raft ar putea crește cu 15-25% comparativ cu prețul de acum, în funcție de mărimea ambalajului”, explica atunci Radosavljevic.

Cât despre profitabilitatea sistemului, Coca-Cola HBC a înregistrat un profit net de 432 milioane de lei, după o creștere de 9,4% în timp ce Coca-Cola România și-a crescut profitul cu 75,5%, până la 34,6 milioane de lei, la cifră de afaceri de 88,5 milioane de lei.

De departe cea mai mare creștere a profitului net a fost raportată însă de Quadrant-Amroq Beverages SRL, compana care operează divizia de băuturi a grupului PepsiCo în România. Mai exact, din datele Ministerului de Finanțe, profitul net al producătorului cu o fabrică la Dragomirești a ajuns în 2023 la 90,5 milioane de lei, fiind de 21 de ori mai mare decât cu un a în urmă, în contextul în care cifra de afaceri a crescut cu 21,7%, până la 1,9 miliarde de lei.

PepsiCo, unul dintre liderii industriei de produse alimentare și băuturi, a investit anul recut 13 milioane de dolari în instalarea unei linii de producție de ultimă generație complet automatizată, situată în fabrica de băuturi răcoritoare din Dragomirești. Fabrica poate produce aproximativ 1 milion de sticle pe zi.

Următorul jucător pe piața băuturilor răcoritoare, după cifra de afaceri, este Maspex România, parte a grupului polonez cu același nume, cea mai mare companie privată din industria alimentară din Polonia și una dintre cele mai mari din Europa Centrală și de Est.

Compania care produce în fabricile din Vălenii de Munte și Vatra Dornei Tedi și Timbark, Bucovina, dar și snackuri (Salatini) și paste ( Arnos) a raportat în 2023 afaceri de peste 1,1 miliarde de lei, cu 12,5% mai mult decât anul trecut și un profit net de 153,6 milioane de lei, cu 34,5% mai mare față de anul anterior.

Nu în ultimul rând, Romaqua Group SA, care produce printre altele brandurile Borsec, Giusto și beea Albacher a intrat anul trecut în clubul miliardarilor după o creștere de 16,2 a cifrei de afaceri. Compania deținută, potrivit termene.ro de către Fundația Sofia Crețu, Nicolae Palfi și alți acționari minoritari a avut și o creștere de 88,4% a profitului net, până la 92,2 milioane de lei.