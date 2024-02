Becali, după ce s-a cerut în instanță falimentul firme sale pentru 50.000 de euro: ”Bani de semințe pentru mine!”

Una din firmele care activează în domeniul imobiliar a familiei lui George Becali a fost chemată în instanță pentru o datorie de circa 50.000 de euro. Compania, care a construit deja două mari blocuri de locuințe în nordul Capitalei, o investiție de circa 2 milioane de euro, dar a ajuns să se judece pentru respectiva sumă.

Gigi Becali a sărit ca ars când s-a vehiculat că firma a intrat în faliment și a sărit în ajutorul fiicei sale, Alexandra, coacționară a companiei de dezvoltare imobiliară, susținând că plata nu a fost făcută din motive de neseriozitate a unui contractat. ”S-a spus că firma lui Becali e în faliment. Păi, aia e firma fetei mele. Are patrimoniu de 20 de milioane de euro și o datorie de 50.000, pe care nu vrea s-o plătească pentru că a fost furată. S-a zis că e faliment! Păi, dacă firma are active două blocuri care costă 20 de milioane? Aia e firma fetei mele Alexandra. u are cum să fie în faliment. Au înșelat-o unii cu 50.000, se judecă. Nu vrea să-i plătească.

Becali, după ce s-a cerut în instanță falimentul unei firme pentru 50.000 de euro! ”Am zis: «Hai, mă, tată, să-i dăm banii!». «Nu vreau, m-au înșelat, să spună judecătorul». Au cerut insolvența. Cum poate să creadă cineva că vreo firmă în care e implicată fata mea, familia mea, poate să intre în faliment pentru 50.000, care sunt bani de semințe pentru mine?”, a tunat credinciosul afacerist George Becali (65 de ani).

Și Teodora Mincu, fiica cea mare a latifundiarului din Pipera, a preluat o parte din afacerile familiei și, de asemenea, este dezvoltator imobiliar. Tânăra și soțul său au început construcția a patru blocuri în Pipera. Teodora a manageriat și un hotel pe litoral, în Venus, pe care l-a cumpărat la licitație pentru 6,8 milioane de euro, ulterior l-a vândut în profit.