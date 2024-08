Ea este cea mai frumoasă sportivă de la Jocurile Olimpice 2024

Cea mai frumoasă sportivă de la Jocurile Olimpice

Polina PARFENENKO este considerată cea mai frumoasă sportivă care a participat la Jocurile Olimpice din Paris 2024.

Polina s-a născut în Rusia, în 2023, și a participat la proba de sărituri în înălțime.

Ea este consideratămde internauți cea mai frumoasă atletă care s-a prezentat anul acesta la Paris. De altfel, pagina sa de Instagram este urmărită și apreciată de mii de oameni din toată lumea.

Anul trecut, Polina a câștigat prima ei medalie națională – bronz la Campionatul rus de sărituri în înălțime de la Moscova, cu un record personal de 1,91 metri.

Concurează la sărituri în înălțime și la disciplinele combinate, iar palmaresul personal la heptatlon este de 5086 de puncte. La pentatlon are 3910 puncte, în timp ce la săritura în înălțime recordul personal este de 1,86 m în aer liber și 1,91 m în interior.

A început să facă sport în copilărie, dar mai târziu a trecut la atletism. Între timp, ea a devenit campioana Rusiei sub 20 de ani la heptatlon.

Ea și-a început cariera competitivă în 2019, câștigând bronzul la campionatul rusesc în sală sub 18 ani la săritura în înălțime cu 1,82 m, precum și argint la competiția combinată All-Russian sub 18 ani la pentatlon cu 3656 de puncte.

Un an mai târziu, ea a câștigat aurul la Campionatele de sală sub-18 din Rusia, Campionatele regionale de sală sub 18 de la Irkutsk și Cupa Moscovei la săritura în înălțime, îmbunătățindu-și recordul personal la 1,86 m. La pentatlon, ea a câștigat aurul la competiția combinată rusească sub 18 ani.

Și-a făcut debutul în campionatul național de seniori în 2021, concurând la Campionatul rus de sărituri în înălțime Cheboksary, dar a terminat pe locul 7. Nu după mult timp au urmat competiții unde ea a câștigat mai multe medalii.

Ceea ce o distinge este cu siguranță aspectul ei atrăgător, motiv pentru care Polina este unul dintre cei mai frumoși sportivi ruși.

sursa: Telegraf.rs