Cifra de afaceri a Grupului Teraplast a scăzut în 2023 cu 5%, la 672 milioane de lei, profitul net a scăzut de 14 ori, la 1,1 milioane lei

”Cifra de afaceri consolidată a scăzut uşor, cu 5% comparativ cu anul 2022, la 672 milioane de lei, în timp ce marja brută a crescut cu 10%. Marja EBITDA la nivel consolidat s-a situat la 7,6%, în timp ce la nivelul segmentului Instalaţii s-a menţinut la peste 10%. Îmbunătăţirea activităţii în ultimul trimestru al anului 2023 a condus la creşterea EBITDA trimestrială cu 52% faţă de acelaşi trimestru din anul precedent”, arată raportul companiei.

La nivel de grup, marja brută a fost în creştere, de la 32% la 37%, ceea ce în sume absolute înseamnă 10%, însă performanţa brută a fost grevată de creşterea salariilor şi a preţurilor la utilităţi.

”Cifra de afaceri consolidată a scăzut cu 5% în anul financiar 2023, la 672 milioane de lei, influenţată preponderent de scăderea semnificativă a diviziei Granule. Exporturile au reprezentat 16% din cifra de afaceri, iar produsele Grupului TeraPlast au ajuns în 22 de ţări din Europa. La nivel cantitativ, volumele vândute sunt la aproape acelaşi nivel precum în 2022 – 75.346 tone în 2023 versus 76.931 tone în 2022 – înregistrând o scădere de doar 2% an/an. Evoluţia cantitativă din a doua jumătate a anului, în special creşterea cu 27% a volumelor în T4 2023 faţă de T4 2022, indică o revenire a tendinţei de creştere, superioară celei din 2022”, se menţionează în raport.

Profitul net la nivelul anului 2023 a fost menţinut în teritoriu pozitiv, la 1,1 milioane de lei, în pofida sezonalităţii specifice finalului de an. Segmentul Instalaţii a generat un profit net de 17,3 milioane de lei. Două divizii au înregistrat pierdere, Ferestre (-1,9 milioane lei) şi Ambalaje (-15,7 milioane lei).

„Rezultatele reflectă condiţiile economice dificile, cu scăderea cererii pe o parte dintre pieţele pe care activăm, ceea ce pentru noi a însemnat direcţionarea efortului către menţinerea volumelor, a cotelor de piaţă şi a marjelor. A trebuit să navigăm un mediu diferit faţă de cel pe care l-am previzionat la începutul anului 2023, determinat în principal de avansul mai lent al lucrărilor de infrastructură, al reabilitărilor rezidenţiale şi de scăderea cererii pentru granule. 2023 a fost un an dens în evenimente şi din perspectiva extinderii activităţii. Am operaţionalizat o investiţie majoră, fabrica de folii stretch, şi am finalizat negocierile pentru achiziţia Palplast şi a Grupului Freiler. Aceste operaţiuni M&A au implicat costuri excepţionale, care s-au resimţit în rezultatul consolidat şi au reprezentat 1,2 milioane de lei. Pornim în 2024, însă, întăriţi de aceste achiziţii şi cu perspective bune pe pieţele din Vestul Europei”, a declarat Ioana Birta, directorul financiar al Grupului TeraPlast.

La nivel de grup erau angajate la finalul anului trecut 932 de persoane comparativ cu 963 în 2022. În cadrul diviziei Instalaţii au fost făcute angajări suplimentare, în timp ce în subsidiare s-au făcut eficientizări prin reducerea personalului.

Pentru anul curent, Grupul TeraPlast îşi propune un buget care prevede creşteri organice prudente. Abordarea uşor conservatoare a fost dată de experienţa ultimilor ani în care o parte dintre premisele de la început de an s-au materializat parţial pe parcursul execuţiei bugetului.

Volumele la nivel de grup pe activitatea curentă sunt prognozate să avanseze cu 16%, la aproape 80.000 tone, la care se vor adăuga volumele vândute de subsidiarele achiziţionate recent. Astfel, pentru întreg anul 2024 Grupul TeraPlast va ajunge la 100.000 de tone, ceea ce înseamnă o creştere cantitativă cu 33% faţă de anul 2023.

TeraPlast a achiziţionat la finalul anului trecut producătorul de sisteme pentru apă, gaz şi protecţie cabluri Palplast din Republica Moldova, achiziţie care s-a ridicat la 1,8 milioane de euro. Acordul privind preluarea Grupului Wolfgang Freiler a fost semnat la începutul lunii februarie 2024, iar tranzacţia a cărei valoare se ridică la 16,53 milioane de euro, va fi supusă aprobării acţionarilor TeraPlast în AGEA din 11 martie 2024. Această strategie de extindere geografică va permite Grupului reducerea dependenţei de o singură piaţă. Subsidiarele achiziţionate vor avea o contribuţie de peste 8.000 de tone în cantităţile bugetate de Grupul TeraPlast, iar în ce priveşte veniturile şi EBITDA, acestea vor contribui cu circa 15% la rezultatele segmentului Instalaţii, bugetate pentru 2024.

„Pieţele din Republica Moldova şi Ungaria sunt importante pentru Grupul nostru, aşadar decizia de extindere geografică prin fabrici locale care să le deservească a fost naturală. Avantajele acestei extinderi se reflectă pe mai multe planuri. În primul rând, eficientizăm costurile de transport, deci implicit costurile produselor. Este o problemă importantă pentru business-urile româneşti care se confruntă cu timpii de aşteptare din vămi şi costurile de transport, pentru că suntem în continuare în afara spaţiului Schengen. În al doilea rând, sinergiile la nivel de materie primă, mix de produse şi capacităţi de producţie ne fac mai agili în piaţă, iar sumele economisite se transformă în profit pentru companie şi acţionari. În plus, eficientizarea rutelor de transport şi diversificarea mixului de produse contribuie şi la reducerea amprentei de carbon. Integrarea acestor achiziţii în structura Grupului TeraPlast aduce, aşadar, eficientizări pe toate planurile şi cresc competitivitatea business-urilor noastre”, a declarat Dorel Goia, preşedintele Consiliului de Administraţie TeraPlast.

Grupul TeraPlast este cel mai mare procesator de polimeri din Europa de sud-est. Grupul este compus din companiile: TeraPlast, TeraGlass, TeraPlast Recycling, TeraBio Pack, Palplast Moldova şi Somplast.

Din 2 iulie 2008, TeraPlast SA este listată la Bursa de Valori Bucureşti sub simbolul TRP.