CLIP PROPAGANDISTIC. Firea spune că a dat bucureștenilor 43 milioane de euro

Primarul Capitalei, Gabriela Firea, a revenit, marti, cu un nou material video in care face un bilant triumfalist al primilor doi ani de mandat.

Dupa ce a trecut in revista investitiile in infrastructura rutiera si cele in sanatate, ambele ironizate in spatiul public, chiar si de oameni din PSD, precum primarul Sectorului 1 care a transmis ca “lauda de sine nu miroase a bine”, Firea ne anunta acum cati bani a dat din fondurile Capitalei pe programe sociale.

Pe langa clipul postat pe Facebook, Primaria Capitalei a transmis si un comunicat Ziare.com, din care aflam ca in 2017 si 2018 Firea a alocat nu mai putin de 43 de milioane de euro unor programe sociale.

“Am initiat programe menite sa incurajeze natalitatea, sa faciliteze integrarea, sa sprijine familiile in intretinerea si educarea categoriilor sociale vizate si sa contribuie la o dezvoltare cat mai echilibrata a familiei. Sumele alocate pana in prezent, de la debutul acestor programe, se ridica la peste 43 de milioane de euro”, a transmis Firea.

