Compania aeriană HiSky a transportat în cei trei ani de activitate 2,5 milioane pasageri şi a raportat 28 de destinaţii operate regulat. Compania are în plan consolidarea primei rute transatlantice

”Operatorul aerian HiSky marchează, la începutul lunii martie, aniversarea primilor trei ani de activitate pe piaţa de transport aerian. Bilanţul celor trei ani plasează HiSky în topul celor mai rapide ascensiuni din industrie atât în ceea ce priveşte numărul de pasageri transportaţi, cât şi extinderea flotei şi a numărului de destinaţii. Pentru perioada care urmează, compania care a reintrodus, după 20 de ani, zborurile directe către SUA, a stabilit menţinerea direcţiei de dezvoltare, cu o strategie fermă pentru acumulare de cotă de piaţă, prin creşterea capabilităţilor şi a numărului de rute operate”, anunţă compania.

Un număr de 2,5 milioane de pasageri au fost transportaţi de compania aeriană, din luna martie a anului 2021, până în prezent, cu o creştere de 170% în anul 2023, peste cifrele raportate după primii doi ani de operare, care au un însumat un număr de 900.000 de pasageri.

Numărul total al zborurilor operate, regulat şi în regim charter, a fost de 20.000, cu o durată cumulată de peste 45.000 de ore de zbor.

Pe parcursul ultimului an, HiSky în flota HiSky au intrat trei noi aeronave, ajungând în acest moment la o capacitate de operare cu opt aparate de zbor şi un număr total de 1.500 locuri disponibile. Şapte dintre cele opt aeronave sunt de tip narrow body, cu un singur culoar, şi aparţin familiei Airbus 320, respectiv o aeronavă A319, trei A320 şi două A321 LR, fabricate în anul 2023, primele de acest tip înregistrate în România, cu o autonomie de zbor neîntrerupt de până la 7400 de kilometri, cea mai mare distanţă parcursă de o aeronavă din această clasă. La finalul anului 2023, prima aeronavă wide-body, cu două culoare şi autonomie de peste 13.400 km, a intrat în flotă, marcând o nouă premieră, primul Airbus A330-200 operat sub înmatriculare românească.

Tot în anul 2023, HiSky a primit dreptul de a opera zboruri regulate către Statele Unite ale Americii şi a devenit astfel singura companie românească, care deţine în acelaşi timp Certificatul de Operator Aerian străin şi capabilitatea de a zbura peste ocean, fără escală. Primele curse către aeroportul JFK din New York sunt programate începând cu data de 7 iunie a acestui an.

„Am pornit pe acest drum, în urmă cu trei ani, cu o direcţie bine conturată, de a construi o alternativă la oferta disponibilă în acel moment pe piaţă. Am urmărit o strategie echilibrată, de dezvoltare susţinută şi servicii axate pe nevoile pasagerilor, iar rezultatele de astăzi ne arată că alegerea a fost una corectă. Am reuşit, pe de o parte să acoperim unele nevoi ale pieţei lăsate neadresate, precum operarea de zboruri fără escală către SUA, Asia şi Africa, direct din România şi Republica Moldova, dar şi o serie de destinaţii europene sub deservite. Pe de altă parte, însă, ne-am concentrat nu doar pe acumularea de piaţă ci, mai ales, pe acumularea de credibilitate, în contextul în care dezvoltarea noastră a coincis cu o perioadă în care neîncrederea pasagerilor în companiile aeriene ajunsese la cote foarte înalte. Aşadar, rezultatele pe care le raportăm astăzi reflectă un amestec între lecţii extrem de temeinic făcute, alegeri curajoase şi maximum de atenţie la feedbackul constant al pasagerilor noştri”, a declarat Iulian Scorpan, CEO HiSky.

Ca operator de curse regulate, HiSky a ajuns, după primii trei ani, la un portofoliu de 28 de rute totale, cu plecare de pe cele trei baze operaţionale din Bucureşti, Cluj Napoca şi Chişinău şi de pe aeroporturile din Timişoara, Iaşi şi Baia Mare. În ceea ce priveşte cursele în regim charter, compania şi-a menţinut poziţia de principal furnizor pentru piaţa din România şi Republica Moldova, cu peste 8.000 de zboruri operate, în parteneriat cu principalele agenţii de turism, către cele mai populare destinaţii de vacanţă. Odată cu extinderea capabilităţii, destinaţii precum Krabi (Thailanda), insulele Maldive, Zanzibar sau Mombasa au devenit accesibile cu un zbor direct din România.

În anul 2023, compania aeriană HiSky a urcat pe locul patru în topul celor mai mari operatori de pe aeroporturile din România, după compania naţională şi cei mai importanţi doi operatori low cost. Pentru cel de-al patrulea an de existenţă, HiSky plănuieşte consolidarea poziţiei în piaţă şi a primei rute transatlantice, dar şi exploatarea capabilităţii de operare a zborurilor long curier, prin lansarea de noi zboruri regulate către destinaţii îndepărtate.