Costel Alexe, după votul favorabil dat bugetului judeţului Iaşi: Pentru al patrulea an consecutiv, avem în Consiliul Judeţean o alianţă toxică PSD-USR care nu ţine cont de nimic decât de ordinele de la partid

Bugetul judeţului Iaşi a fost aprobat, luni, în plenul CJ Iaşi, cu 19 voturi ”pentru”, în favoarea proiectului votând PNL şi PMP, în timp ce reprezentanţii PSD şi USR s-au abţinut.

“Le mulţumesc consilierilor judeţeni care au votat bugetul. Este un act de responsabilitate faţă de ieşeni şi o dovadă că avem în Consiliul Judeţean consilieri care iau decizii în folosul comunităţii. Din păcate, am un gust amar să constat că, pentru al patrulea an consecutiv, avem în CJ Iaşi o alianţă toxică PSD-USR care nu ţine cont de nimic decât de ordinele de la partid şi nu a votat, nici în acest an bugetul. Dacă ar fi fost după ei, ar fi preferat să blocheze orice iniţiativă pentru dezvoltarea judeţului, alegând să nu voteze acest buget. Mare păcat că, nici până acum, consilierii social democraţi şi cei de la USR nu au înţeles care este rolul lor în Consiliul Judeţean şi i-au sacrificat, iarăşi, pe ieşeni. Noi mergem înainte şi vom duce la îndeplinire toate angajamentele asumate în faţa ieşenilor aşa cum am făcut şi până acum“, a declarat preşedintele Consiliului Judeţean, Costel Alexe.

El a afirmat că vor exista investiţii majore în infrastructura judeţului, în principal în modernizarea drumurilor.

Potrivit lui Costel Alexe, este cel mai mare buget judeţean din ultimii 30 de ani. Veniturile prevăzute în proiect sunt de 1,7 miliarde de lei, iar cheltuielile de 1,96 de miliarde de lei. Pentru dezvoltare, Consiliul Judeţean Iaşi va aloca 527 de milioane de lei, cu 135 de milioane de lei mai mult decât în 2023.

PSD şi USR Iaşi au criticat bugetul judeţean, susţinând că acesta nu asigură dezvoltarea, ci stagnarea judeţului.

Tot luni, a fost aprobat şi bugetul municipiului Iaşi, în favoarea proiectului votând PNL, PMP, dar şi consilierul Răzvan Timofciuc, exclus toamna trecută din USR. De altfel, Timofciuc a fost ales luni în postul de viceprimar, la propunerea edilului Mihai Chirica, după ce în ultimii ani, între cei doi au existat dispute aprige.