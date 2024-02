Un incendiu important devastează parcul de atracţii Liseberg, cel mai mare parc de distracţii din Suedia. Imobile din jur, evacuate

În imagini publicate de presa locală apar flăcări care distrug un tobogan acvatic şi o coloană importantă de fum negru care se ridică deasupra oraşului.

| A large fire broke out on Monday morning (12), at Oceana, Liseberg’s new water park, in Gothenburg, Sweden.

Cause of fire still unknown.

— Europe Cognizant (@EuropeCognizant)

Serviciile de urgenţă din regiune le-au cerut persoanelor din zonă ”să rămână înăuntru şi să închidă uşile, ferestrele şi ventilaţia”, din cauza fumului dens.

Poliţia a anunţat că imobile adiacente au fost evacuate şi că asista serviciile de salvare.

Este prea devreme să se spună că este vorba despre o incendiere voită şi pentru a se evalua pagubele, anunţă într-un comunicat poliţia.

”Un incendiu important a izbucnit în Parcul acvatic Liseberg Oceana (…). Incendiul a izbucnit la una dintre atracţiile acvatice, în exteriorul clădirii, şi s-a extins apoi la întreaga clădire”, anunţă într-un comunicat Liseberg.

Parcul acvatic face parte dintr-un proiect de extindere a parcului de distracţie şi urma să fie deschis cel mai târziu în 2024.