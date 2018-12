Culisele fondului-fantomă pentru primari. Cum LOVEȘTE Dragnea în Olguţa

Liviu Dragnea a anunţat că Guvernul va deschide un nou fond pentru dezvoltare locală, dedicat primarilor. „Acest fond de investiţii o să-l avem în bugetul pe 2019. Sunt 10 miliarde de euro“, a spus Dragnea după şedinţa conducerii PSD. Întrebat de unde vor veni banii, în condiţiile în care bugetul României abia suportă majorările de salarii şi pensii, liderul PSD a răspuns: „E o chestiune noua în România, e ceva unic. Ministrul Finanţelor o să vă explice mai bine“. Însă Eugen Teodorovici, ministrul de Finanţe, a amânat explicaţia. „Mecansimul va fi prezentat mai târziu pentru a se înţelege foarte clar care este scopul, de unde vin banii, pe ce perioadă“, a spus Teodorovici la Digi 24.

A doua zi după anunţul liderului PSD, premierul Viorica Dăncilă a spus că Guvernul va aloca pentru fondul dedicat primarilor suma de 10 miliarde, doar că de lei, nu de euro, aşa cum spunea şeful său de partid. Când jurnaliştii au întrebat-o dacă e vorba de lei sau euro, Viorica Dăncilă a răspuns: „Eu ştiu de 10 miliarde de lei, dar poate domnul Dragnea are dreptate. Nu m-am uitat încă atent pe cifrele din buget. Important este că acest proiect la nivel naţional vrea ca fiecare localitate să aibă cele necesare şi încercăm să găsim mai multe modele pentru dezvoltare“.

Însă Executivul are deja un minister special dedicat Dezvoltării, condus în prezent de ministrul demisionar Paul Stănescu, unul dintre rivalii lui Dragnea în partid. Prin Programul Naţional de Dezvoltare Locală ( PNDL), ministerul împarte bani în teritoriu, în special primarilor PSD şi ALDE. „PNDL finanţează exact acelaşi lucru, infrastructura mică locală, canalizare, apă şi şcoli. Programul Naţional de Dezvoltare, etapa a doua, 2017- 2020, are alocate vreo 6 miliarde de euro“, a explicat, la RFI, Septimius Pârvu, unul dintre experţii care au urmărit cum au cheltuit primarii banii de la Ministerul Dezvoltării. „Avem deja modelul PNDL, care este o puşculiţă politică. Ne uităm de vreo şapte ani pe aceşti bani naţionali: din analizele noastre, primarii Puterii tot timpul primesc mai mulţi bani. Este o metodă de a-ţi plăti primarii. În an electoral, este şi mai rău, pentru că ai nevoie să îţi aducă voturi şi să îţi stea fideli“, explică Septimius Pârvu de la ONG-ul ExpertForum.

