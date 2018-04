Dovada că Viorica Dăncilă a mințit. Au dat-o de gol pozele apărute pe rețelele de socializare

În plin scandal privind relocarea Ambasadei României din Israel, de la Tel Aviv la Ierusalim, premierul a ales să nu-i răspundă președintelui Klaus Iohannis la telefon atunci când acesta a apelat-o pentru a discuta pe aceasta temă. Dăncilă participa la a 41-a ediție a „Simfoniei Lalelelor” din Pitești.

„Da, am discutat cu domnul Iohannis, nu pot să spun ce am discutat, a fost o discuție privată. (…) Inițial nu am răspuns, eram la Simfonia lalelelor, nu aveam telefonul n-am văzut apelul, nu am știut de această discuție, pe urmă am sunat și am discutat cu dumnealui ceea ce mi s-a părut un lucru de normalitate”, a spus Dăncilă, întrebată de ce nu i-a răspuns lui Iohannis când a sunat-o.

La scurt timp după această afirmație, mediul virtual s-a umplut de poze și filmulețe cu Viorica Dăncilă în timp ce participă la „Simfonia Lalelelor” și ține telefonul în mână. În unele filmulețe, chiar se vede când se uită la telefon și îl dă pe silențios.