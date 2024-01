Geanina Ilieș se întoarce la pupitrul știrilor! Nu o mai face pentru salariu, are o afacere sa de succes

Geanina Ilieș se întoarce la pupitrul știrilor după o pauză de ani buni. Focoasa șatentă, una dintre cele mai frumoase prezentatoare de știri de la noi a părăsit televiziunea pentru a pune pe roate o afacere în domeniul beauty, pe care o are și acum.

Ilieșl (37 de ani) a acceptat cu entuziasm să apară din nou la pupitrul știrilor, în ”familia Antenelor” (va prezenta știrile la Antena Stars) însă, față de anii când trăia din meseria acesta, acum o face fără grija salariului.

Influencer de succes și șefa unei clinici de remodelare și înfrunusețare, Geanina Ilieș a debutat prezentând știri și emisiuni sportive la Prima Tv, apoi Antena 1 și Pro TV (”Hai să fim super”, dar și ”Gospodar fără pereche”). Geanina a intrat în afaceri după ce a plecat de la Antena 1, în urmă cu șapte ani. A încercat felurite rețete însă cel mai bine i-a mers cu propriul salon de bronzare. Motiv pentru care s-a extins și și-a deschis și o clinică de remodelare corporală. A făcut investiții de zeci de mii de euro în aparatură de specialitate, luată în leasing. Însă a avut o idee norocoasă, a contopit ambele afaceri sub aceeași firmă șli acoperiș.

Geanina Ilieș se întoarce la pupitrul știrilor! „Mă implic 100% în această afacere. Sunt aprope zilnic acolo și monitorizez totul îndeaproape. Am încercat întotdeuna să vin cu ceva nou pe piață. Este un proiect în care am crezut încă de la început și pe care îl manageriez cu aceeasi placere. Ca-n prima zi. În prima faza m-am gândit la un business la care mă pricep. Un serviciu pe care, din când în când, îl mai frecventam, însa nu întotdeauna îl găseam exact asa cum îl voiam. Așa ca l-am creat chiar eu!”, ne spune frumoasa știristă despre afacerea sa.