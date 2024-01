Polițistul-activist Godină s-a apucă de stand up comedy. S-au vândut toate biletele la debutul său!

Marian Godină, cel mai activ polițist în social media, își mută mișto-urile în sălile de stand up comedy.

Aflat în concediul de creștere a copilului, agentul-șef Godină (37 de ani) își face debutul în fața publicului amator pe scena unui cunoscut club din Capitală, ca parte dintr-un alai de comedianți din care face parte și Ioana State ce s-a lansat tot în emisiunea în care polițistul pamfletar a fost încurajat să fie glumeț (iUmor). Show-ul va avea loc pe 29 ianuarie și, surpriză, toate biletele s-au vândut în doar o oră de la punerea lor în vânzare.

”Faptul că spectacolul a fost sold out la aproximativ o oră după ce am postat mă onorează, dar pune și o presiune în plus pe mine. Sunt conștient că în primul rând a fost curiozitatea cea care a îndemnat la cumpărarea biletelor, ci nu că aș fi eu comediant. Mai mult, este și meritul comedianților care vor apărea pe aceeași scenă. Vă mulțumesc și sper să nu plecați dezamăgiți.”, și-a exprimat bucuria Marian Godină, polițistul cu multe postări virale pe Facebook.

Polițistul-activist Godină s-a apucă de stand up comedy! ”Ieri am spălat toate geamurile, am șters praful de pe toată mobila, am spălat pe jos și, la final, când totul era bec, am prins niște călăreți de rejansa perdelelor, (cred că așa îi zice) am procedat la fel și cu draperiile, le-am ondulat puțin ca să arate frumos și apoi le-am pus sus. După toate astea, am dormit puțin dezvelit și m-am trezit cu o ușoară durere la ovare”, și-a testat recent umorul Marian Godină pe contul său de Facebook. Postare cu care și-a pus în cap multe femei fără simțul umorului care l-au acuzat să e misogin.