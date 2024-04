Gimnasta care a făcut culturism vrea la Jocurile Olimpice

Revenită în activitate după o pauză de 4 ani, Laura Jurcă e decisă să lupte pentru locul ei în echipa națională a României.

Calificată la Jocurile Olimpice după 12 ani, echipa feminină de gimnastică a României este gata să scrie istorie la marea competiție care va avea loc în vară, la Paris. Printre sportivele care vor să prindă un loc în echipa olimpică se numără și Laura Jurcă. Aceasta a revenit în gimnastică după o pauză de 4 ani și e decisă să facă tot ce depinde de ea pentru a-și împlini visul olimpic!

Ajunsă acum la 24 de ani, Laura Jurcă este veterana lotului olimpic. Fostă vicecampioană europeană de junioare în 2014, la junioare, ea a explicat de ce s-a retras temporar, acum cinci ani.

„În 2019 am zis pauză, gata, nu mai vreau. Nu mai puteam, nu mai voiam, voiam să mă relaxez o perioadă, voiam să încerc și altceva, să văd ce pot face fără gimnastică, doar că gimnastica a făcut parte din viața mea și a fost un sport care mi-a plăcut și știam că mă voi reîntoarce” – Laura Jurcă, gimnastă.

În perioada în care a stat departe de sala de gimnastică, Laura a avut grijă să-și termine studiile, dar s-a și apucat, pentru scurt timp, de un sport total opus: culturismul!

„Am intrat la facultate, am terminat facultatea, am început să ies, să cunosc lumea. M-am apucat vreo două luni de culturism. Mi-a plăcut, doar că încă mai aveam probleme cu greutatea. Trebuia să slăbesc foarte mult. Îmi plăcea să fac forță, dar cu greutatea nu mă puteam împăca să respect meniul pe care mi-l dăduseră” – Laura Jurcă, gimnastă

Matură acum, Laura poate recunoaște deschis că după ce s-a lăsat de sport, cea mai mare problemă a fost aceea a creșterii în greutate.

„Am ajuns la 70 de kilograme, după care am ajuns să-mi revin ușor-ușor. La ultima competiție știu că aveam vreo 40 și un pic” – Laura Jurcă, gimnastă

Ideea revenirii în gimnastică s-a născut anul trecut. La început, totul a fost foarte greu, dar acum se poate lupta de la egal la egal cu mai tinerele ei colege pentru un loc în echipă.

„Revenirea mea în gimnastică nu a fost grea, a fost foarte grea. A trebuit să renunț la foarte multe chestii. Dar este ceea ce-mi doresc. Simt că nu am arătat tot ceea ce pot și cariera mea încă nu s-a încheiat aici” – Laura Jurcă, gimnastă.

De altfel, chiar dacă era departe de sală, sufletul Laurei tot la gimnastică era. Tocmai de aceea, și-a făcut și trei tatuaje care pentru ea au o mare însemnătate.

„Primele două tatuaje au fost Gymnastics și trandafirul, iar pe coada trandafirului scrie Life Goes On. Deoarece gimnastica a făcut parte din viața mea și știam că va face în continuare. Trandafirul e floarea mea preferată, iar viața merge înainte orice s-ar întâmpla” – Laura Jurcă, gimnastă.

S-a născut în Germania și la 7 ani a venit în România, pentru a face gimnastică

Dacă totul merge așa cum visează, Laura își poate îndeplini visul: prezența la Jocurile Olimpice!

„Am European, am Mondial, n-am Olimpiadă. Pentru mine sunt o provocare, eu cu mine. Măcar sunt liniștită că știu că am încercat, am dat tot ceea ce am putut și n-am renunțat. Dacă lupți, poți să pierzi. Dacă nu lupți, ai pierdut deja” – Laura Jurcă, gimnastă.

Ea știe deja ce înseamnă să pierzi totul. A trăit asta pe propria piele la doar 16 ani, când o accidentare a scos-o din echipă cu o zi înaintea plecării spre calificările pentru Jocurile Olimpice din 2016.

„Cu o zi înainte de plecarea la calificările pentru Jocurile Olimpice din 2016, de la Rio, pe mine mă durea o gleznă și nimeni nu a descoperit ce am. Dar mă durea foarte tare. Și cu o zi înaintea plecării mi-au făcut 4 anestezii direct în sală. Nu am mai simțit durerea, nu-mi mai simțeam piciorul, doar că a doua zi n-am mai putut să merg. Am plecat acasă, în Germania și au descoperit că am fractură de stres și necroză. Și atunci m-am operat” – Laura Jurcă, gimnastă.

Născută în Germania, dar mutată de la vârsta de 7 ani în România pentru a face gimnastică, Laura își amintește că la început i-a fost greu să se acomodeze. Dar acum îi place atât de mult aici, că vrea să se stabilească în România.

„Sunt născută în Germania, în Munchen. Eram micuță, părinții au hotărât să mă aducă în România și de la 7 ani am crescut la internat, la Deva. A fost greu pentru început, viața de acolo era altfel, era foarte ciudat pentru mine, nu știam limba foarte bine. Plus că eram 10 fete în cameră, mi-era foarte rușine. Dar totul a trecut, iar acum aș vrea să rămân aici, în România, dacă se poate” – Laura Jurcă, gimnastă.

Andrei Muntean, bronz la Cupa Mondială din Antalya

Andrei Muntean, singurul român calificat în concursul masculin de gimnastică de la Jocurile Olimpice, este într-o formă foarte bună. El a cucerit duminică medalia de bronz la paralele, în Cupa Mondială din Antalya și se anunță unul dintre protagoniștii Campionatelor Europene de la Rimini (24-28 aprilie), dar și ai Jocurilor Olimpice de la Paris (26 iulie – 11 august). În Turcia, Muntean a totalizat 14,150 puncte, fiind devansat de spaniolul Nicolau Mir (14,800) și de ucraineanul Radomir Stelmah (14,500). La același concurs, în finala de la bară, Răzvan Marc s-a clasat pe locul 6, cu 13,200 puncte, iar Roland Modoianu pe 8, cu 11,200 puncte.