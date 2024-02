Grigore Leșe împlinește astăzi 70 de ani! În vreme mai toți fac averi, s-a mutat la biserică și refuză să câștige bani la nunți: ”Eu nu sunt ciubucar”

Grigore Leșe împlinește astăzi 70 de ani! Cel mai de seamă horitor din folclorul românesc, scriitor, doctor în muzică și profesor la Facultatea de Litere a Universității București, artistul într-un așezământ parohial îngrijit de o frumoasă biserică din Capitală.

S-a mutat de la bloc într-o cameră modestă la Complexul Parohial Sfântul Antonie cel Mare unde susține că a ajuns să se vindece sufletește. ”Aici este noua mea casă. Am ajuns în acest loc minunat după o situație delicată din viața mea, o perioadă agitată, cu zeci de filmări. M-am ostenit atât de tare, încât în decembrie am făcut un accident vascular (…) deși nu a fost un accident atât de grav încât să nu mai știu de mine, și mi-au interzis să mai merg la casa din Baicului, unde făceam efortul să urc cinci etaje. Au fost mai multe variante unde să locuiesc, însă eu am ales să vin aici, la Parohie.”, spune artistul care continuă să fie aceeași voce critică față de cei din breasla muzicală care duc folclorul la un nivel comercial lamentabil.

Grigore Leșe împlinește astăzi 70 de ani: ”De ce nu cânt la nunti? Pentru ca sunt responsabil pentru ce fac. Leșe e artist, nu ciubucar”

Leșe continuă să se numere printre artiștii adevărați care nu cântă în orice condiții, printre meseni, sticle și farfurii. ”Am bani cât să trăiesc, fără să fac compromisuri! Dacă aș apărea mâine la Ateneu și maine seara la nuntă, n-ar fi în regula pentru mine. De ce nu cânt la nunti? Pentru ca sunt responsabil pentru ce fac. Grigore Lese e artist, nu ciubucar!”, a spus tranșant profesorul de muzică Grigore Leșe care se condideră artist, nu vedetă.

„Nu-mi place cuvântul vedetă. Eu mi-am asumat pe lumea asta ceva. Am ales un drum, să promovez lucrurile profunde din cultura tradițională. Leșe nu cântă la sindrofii, Leșe nu cântă la nunți, Leșe nu cântă la petreceri, Leșe și-a asumat asta. Leșe, de 40 de ani aduce în scenă lucruri profunde. Cântă cântece străvechi din ritualuri, din ritualul de nuntă, de înmormântare, de naștere. Ce fac eu pe lumea asta nu poate fi plătit. Mă duc în concerte, accept invitații, dar oamenii au alte preocupări”, adaugă profesorul de muzică din Țara Lăpușului, Grigore Leșe. Printre cele mai cunoscute și îndrăgite piese ale artistului se numără Cântec despre Bucovina (Cântă cucu, bată-l vina), Cântec în lemn – toacă, Când m-o făcut mama-n lume ori Cântec pe înserat – din tilincă.