Importurile Chinei au crescut cu peste 8% în aprilie, depăşind aşteptările

Importurile chineze din SUA, Uniunea Europeană şi Rusia au crescut luna trecută, în ciuda unei scăderi a exporturilor către toate trei regiunile, conform calculelor CNBC ale datelor oficiale. Î

La nivel mondial, exporturile Chinei au crescut în aprilie cu 1,5% de la an la an, în dolari americani, în timp ce importurile au crescut cu 8,4%, arată datele.

Aşteptările erau ca exporturile să fi crescut cu 1,5% de la an la an, iar importurile cu 4,8% faţă de un an în urmă, potrivit unui sondaj Reuters.

În martie, atât exporturile, cât şi importurile au scăzut de la an la an.

Importurile Chinei din SUA au crescut cu 9% în aprilie faţă de un an în urmă, în timp ce exporturile au scăzut cu aproape 3%. SUA rămân cel mai mare partener comercial al Chinei, ca o singură ţară, în timp ce Asociaţia Naţiunilor din Asia de Sud-Est este cel mai mare partener comercial al Chinei la nivel regional.

Exporturile Chinei către ASEAN au crescut cu 8% în aprilie faţă de un an în urmă, în timp ce importurile au crescut cu 5%.

Exporturile Chinei către UE au scăzut cu aproximativ 3,5%, în timp ce importurile au crescut cu aproape 2,5%.

Datele au arătat o creştere a exporturilor şi importurilor către Vietnam, dar nu au dezvăluit astfel de date pentru Mexic.

În aprilie, importurile şi exporturile Chinei de circuite integrate au crescut faţă de acum un an, arată datele.

În volum, exporturile Chinei de maşini, ecrane LCD şi aparate electrocasnice au crescut, în timp ce exporturile de telefoane mobile au scăzut uşor. Au scăzut şi exporturile de nave.

Importurile Chinei de ţiţei şi gaze naturale au crescut, la fel ca şi cele de oţel, materiale plastice, medicamente şi maşini şi piese de prelucrare automată a datelor. Importurile de cosmetice au scăzut.

Diversificarea lanţului de aprovizionare

Cererea internă slabă a afectat importurile, în timp ce exporturile au fost supuse unor presiuni din cauza încetinirii cererii globale şi a tensiunilor cu cel mai mare partener comercial al Chinei, SUA.

Administraţia Biden a cerut triplarea tarifelor la oţelul chinez. Fostul preşedinte Donald Trump a spus că ar creşte tarifele cu 60% la bunurile chinezeşti dacă va fi reales în această toamnă.

Pandemia de Covid-19 a determinat, de asemenea, corporaţiile multinaţionale să-şi diversifice lanţurile de aprovizionare, pentru a nu se mai baza doar pe China. Cu toate acestea, analiştii Nomura au subliniat într-un raport de la începutul acestei luni că o mare parte din comerţul deturnat probabil îşi are originea în China sau fabrici investite de chinezi din alte ţări.