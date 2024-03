Indicele ROBOR a stagnat! Indicele ROBOR la 3 luni a stagnat la 6,08%. Indicele ROBOR la 3 luni este cel în funcție de care sunt calculate dobânzile la majoritatea creditelor în lei.

ROBOR (Romanian Interbank Offer Rate) este rata medie a dobânzii la care se împrumută, între ele, instituțiile bancare din România, în lei, iar evoluția sa este legată, în principal, de nivelul de lichiditate existent în piață.

IRCC este calculat în funcție de dobânda medie la care se împrumută băncile între ele și este aplicat cu o întârziere de un trimestru față de perioada de referință. Indicele este stabilit zilnic de BNR, ca medie aritmetică a cotațiilor folosite de zece bănci selectate de Banca Națională.

ROBOR (denumire care vine de la prescurtarea termenilor Romanian Interbank Offered Rate) este un folosit pe piata interbancara, reprezentand rata medie a dobanzii la care o bancile participante la calcul sunt dispuse sa ofere imprumuturi in lei altor banci contributoare. In ceea ce priveste modalitatea de calcul a acestui indice, stim despre aceasta ca are la baza o formula matematica clar definita, care se afla sub atenta supraveghere si monitorizare a Bancii Nationale a Romaniei (BNR) si care este realizata cu ajutorul Thomson Reuters, o entitate imputernicita de catre BNR si una dintre cele mai mari companii de informatii financiare care exista inca din anul 1851, care se ocupa inclusiv si de calcularea dobanzii de referinta EURIBOR recunoscuta si utilizata la nivel mondial. ROBOR este un indicator de referinta care se determina intr-o maniera foarte transparenta, sigura si verificabila.