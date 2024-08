Inna, în cifre: cât a câștigat anul trecut. Se menține pe primul loc în topul celor mai bogate soliste din România

Ce avere a produs Inna anul trecut! Continuă să fie cea mai bogată solistă din România, conform raportărilor fiscale.

Inna și-a transformat pasiunea pentru muzică într-o sursă impresionantă de venituri. În cei 15 ani de carieră, artista a adunat o avere considerabilă. Iar anul 2023 a fost unul de excepție în ceea ce privește câștigurile sale.

Venituri impresionante și investiții inteligente

Inna a reușit să se reinventeze constant și să rămână în topul preferințelor publicului. Muzica sa are un impact major nu doar în România, ci și pe plan internațional. Cu aproape 8 milioane de abonați pe YouTube, solista a obținut venituri considerabile din vânzările digitale de albume, contractele de publicitate și onorarii pentru concerte. Concret, anul trecut, firma sa, Empire Music Management S.R.L., a raportat un profit net de 112.500 de euro și o cifră de afaceri de 1.460.000 de euro.

Parteneriate profitabile

Cel mai important pilon financiar al Innei este Global Records S.R.L., casa de producție muzicală pe care o co-deține împreună cu fostul său iubit și manager, Lucian Gîtiță. În 2023, această societate a generat venituri de aproximativ 1.248.000 de euro pentru artistă, având un profit net total de 2.600.000 de euro. Cu o cifră de afaceri impresionantă de 27.400.000 de euro, Global Records confirmă succesul continuu al Innei în industria muzicală.

Inna, în cifre: cât a câștigat anul trecut și cum se menține în pe primul loc în topul celor mai bogate soliste din România

O prezență puternică în industria muzicală mondială

Inna nu este doar o solistă de succes, ci în echipă cu partenerul său, Lucian Ștefan, s-a dovedit și o abilă femeie de afaceri. Cel care i-a reinvestit banii artistei SEO-ul a transformat Global Records într-un imperiu al divertismentului. Și are sub portofoliu zeci de artiști renumiți precum AMI, Alina Eremia, Antonia, Carla’s Dreams, Dj Project și Irina Rimes. „Nu mă consider o femeie bogată, mă consider o femeie care își permite să trăiască așa cum își dorește”, a declarat Inna, subliniind echilibrul pe care l-a găsit între succesul financiar și stilul de viață dorit.

2023, un an profitabil pentru Inna

Anul 2023 a fost extrem de profitabil pentru artistă, pe numele său Elena Alexandra Apostoleanu. A demonstrat încă o dată că pasiunea combinată cu o strategie de afaceri bine gândită poate conduce la succes.

Cu o avere estimată în mai bine de 20 de milioane de euro și investiții inteligente în domeniul muzical, Inna continuă să fie un exemplu de succes și determinare.