Iohannis, despre o discuţie „IREALĂ“ cu Dăncilă: „M-a sunat şi mi-a spus că nu ştia că s-a publicat în Monitorul Oficial faptul că pleacă în concediu“

„Am ajuns să avem un Guvern iraţional. Ieri am avut o discuţie care chiar m-a făcut să cred că avem un Guvern ireal. Dacă n-ar fi trist, ar fi de râs, dar e trist. După ce doamna prim-ministru a publicat în Monitorul Oficial o decizie prin care domnia sa instaura un premier interimar. Surpriză! Am crezut că este atributul meu şi am contestat la CCR acest demers. E un conflict constituţional de natură juridică. După ce am înaintat acest demers, m-a sunat doamna prim-ministru să-mi spună că pleacă în concediu şi că toate sunt bune. Asta, în paranteză fie spus, după ce publicase acel draft de rectificare bugetară, care este o catastrofă. Ştiţi ce mi-a spus? Nu a ştiut că se publicase! Mai ireal decât atât, mă scuzaţi, nu cred că se poate!“, a declarat Klaus Iohannis, citat de adevarul.ro.

Preşedintele Klaus Iohannis a transmis CCR, vineri, o cerere de soluţionare a conflictului juridic de natură constituţională în relaţia cu prim-ministrul, şeful statului motivând că Viorica Dăncilă nu l-a informat că intră în concediu şi că a desemnat un alt membru al Guvernului să exercite atribuţiile sale.

În cererea adresată CCR este invocată Decizia nr. 247/2018 semnată de Viorica Dăncilă, potrivit căreia, în perioada 6 – 13 august, Paul Stănescu, viceprim-ministru şi ministru al Dezvoltării Regionale şi Administraţiei Publice, exercită atribuţiile prim-ministrului privind conducerea operativă a activităţii Guvernului.

“Prin omisiunea prim-ministrului României de a aduce la cunoştinţa preşedintelui României imposibilitatea de a-şi exercita atribuţiile în perioada 6 – 13 august 2018 şi acţiunea acestuia de a desemna un alt membru al Guvernului să exercite, cu caracter temporar, atribuţiile de prim-ministru prin emiterea unui act (Decizia nr. 247/2018) cu depăşirea competenţelor stabilite de Legea fundamentală, s-a ivit un conflict juridic de natură constituţională între cele două autorităţi (…). Procedând în acest mod, prim-ministrul României se situează în afara cadrului constituţional prevăzut de art. 107 alin. (3) din Constituţie”, se arată în cerere.

Conform aceleiaşi surse, premierul Viorica Dăncilă a încălcat şi prevederile art. 1 alin. (5) din Legea fundamentală, în componenta sa referitoare la supremaţia Constituţiei, precum şi principiul colaborării loiale, astfel cum a fost dezvoltat în jurisprudenţa Curţii Constituţionale.

“Rolul constituţional şi specificul atribuţiilor prim-ministrului presupun ca acesta să îşi exercite atribuţiile permanent şi neîntrerupt oriunde s-ar afla, inclusiv în vacanţă. Însă, ori de câte ori acesta ar aprecia că se află într-o imposibilitate de a-şi exercita atribuţiile, chiar şi cu acest prilej, devin incidente prevederile constituţionale referitoare la interimatul funcţiei de prim-ministru”, se mai menţionează în cererea de soluţionare a conflictului juridic de natură constituţională.