Ion Țiriac împlinește astăzi 85 de ani! Sărbătorește pe domeniul său de vânătoare din Namibia, de 5,5 milioane de euro

Ion Țiriac împlinește astăzi 85 de ani! Sărbătorește pe imensul domeniu de vânătoare din Namibia alături de Ion Ion Țiriac și băieții acestuia, dar și de frumoasa sa fiică, Ioana și Karim, băiatul său. Împreună au petrecut pe proprietatea din inima Africii și Paștele.

5,5 milioane de euro ar fi costat proprietatea din fosta colonie Germană. Țiriac a cumpărat domeniul pe care se simte foarte bine în urmă cu patru ani și a mai băgat alte două milioane de euro pentru extinderea unui lac natural în zonă. În afara domeniului de vânătoare, complexul este compus din două vile, opt bungalouri și piscină.

Proprietar al unui consorțiu de firme ce activează în domeniul construcțiilor imobiliare, bancare, auto și transporturi, Ion Țiriac, care astăzi împlinește 85 de ani, a declarat că îi place să petreacă timp de calitate pe proprietatea sa unde se simte ca acasă.

”Africa pentru mine este un mit, e un drog. Cred că am peste 50 de safariuri în Africa. Am o proprietate extraordinar de mare și mă încântă foarte mult. Sunt mai mult în Africa, mă preocupă cum găsesc o suplinitoare, o profesoară la grădinița pe care o am acasă, acolo. Am vreo 40 de copii și trebuie să meargă la o grădiniță, lucru care acolo nu prea există”, spune Ion Țiriac despre domeniul pe care l-a achiziționat inițial pentru vânătoare.

Ioana și Karim Țiriac în Namibia

Ion Țiriac împlinește astăzi 85 de ani! Fost campion la tenis de masă și juctor de hochei la Știința București (a participat cu naționala României la Campionatele Mondiale de la Insbruck în 1964), consacrarea în lumea sportului a cunoscut-o datorită tenisului. Țiriac a jucat 109 meciuri în Cupa Davis între 1959-1977 și a fost prezent de tri ori la finale (1969, 1971 și 1972).

În 1970 a câștigat turneul de dublu de la Roland Garros. După retragerea din cariera competițională a devenit un bun formator de campioni de tenis, antrenor pentru stiruri precum Boris Becker, Goran Ivanisevic ori Henri Leconte.