„IT is for me”: un proiect care face tehnologia mai accesibilă pentru adolescenții din România

București, România – 23 ianuarie 2024: Asociația VERTIK pentru Viitor și Women in Tech România anunță finalizarea proiectului „IT is for me – IT-ul este pentru mine”.

O echipă de profesioniști și oameni pasionați de domeniul IT au transpus în realitate o inițiativă educațională prin care 125 de tineri din 5 școli gimnaziale și licee din București, Ilfov, Călărași și Timiș au descoperit pasiunea pentru tehnologie.

„Astăzi aproape toată lumea știe să folosească un telefon, un laptop sau o tabletă. Se vorbește mult despre Inteligența Artificială, Machine Learning și Quantum Computing dar puțini stiu ce piese sunt într-un telefon și ce rol are fiecare sau ce este de fapt Internetul. A fost dorinta noastră să le arătam adolescenților că tehnologia poate fi un domeniu interesant și accesibil oricui, cu precădere fetelor de care această industrie are nevoie pentru a continua să fie creativă și performantă.” susține Georgiana Dobre, manager de program Women in Tech România.

Pe parcursul a 4 luni, elevilor le-au fost prezentate conceptele de bază ale informaticii, ale limbajelor de programare și componentelor hardware și software care alcătuiesc dispozitivele electronice. Demonstrațiile practice cu senzori de ploaie și senzori de mișcare i-au ajutat pe elevi să înțeleagă mai multe despre IoT (Internet of Things) și despre posibilitatea de a interacționa cu lumea fizică prin intermediul tehnologiei.

MicroPython, un limbaj de programare special conceput pentru microcontrolere, a jucat un rol central în program. Elevii au dobândit experiență practică în scrierea instrucțiunilor pentru un microcontroler Raspberry Pi Pico, permițându-le să controleze dispozitivele electronice și să creeze proiecte interactive.

Echipa care a coordonat acest program și-a dorit ca impactul programului să se extindă dincolo de învățarea la clasă, astfel că accentul a fost pus și pe abilitățile de rezolvare a problemelor, abilitățile de lucru în echipă și gândirea creativă, așa cum se întâmplă în cadrul disciplinelor de tip STEM.

25 de elevi din rândul celor înscriși în program au fost desemnați câștigători ai premiilor speciale – 24 de sesiuni a câte 90 de minute de introducere în Scratch și respectiv Java, în funcție de vârsta acestora.

Inițiativa reafirmă importanța reducerii decalajului dintre educație și industrie, astfel încât generațiile viitoare de români să fie dotate cu abilitățile necesare pentru a se integra și contribui cu succes într-o lume ce va fi condusă de tehnologie.

Despre program

„IT este pentru mine” a reprezentat o colaborare între Women in Tech România, o organizație non-profit dedicată printre altele promovării educației STEM în rândul femeilor și Asociația VERTIK pentru Viitor, un grup de inițiativă în politici publice. Programul a fost implementat cu sprijinul Fundației Orange, în cadrul programului „Susține un ONG”, program anual ce încurajează participarea activă a angajaților companiei în proiecte sociale. Valoarea totală a finanțării a fost de 10.000 Euro.

Testimoniale ale elevilor

„E interesant să scrii primele linii de cod. Acum câțiva ani nu știam de acest lucru, că e posibil să scrii pe un calculator și apoi ce scrii să devină chiar realitate.”- Eduard, elev în clasa a VII-a, Timișoara

„Sunt foarte fericită că m-am înscris în program. Să scriu primele linii de cod a părut normal, știam ce fac și sunt fericită că am fost și eu alături de un cadru care să mă ajute cu primele mele linii de cod.” – Leia, elevă în clasa a VII-a, Timișoara

„Până acum nu mi-a trecut vreodată prin minte că o să studiez sau măcar că o să mă documentez puțin despre domeniul IT, cred că acum e chiar o opțiune pentru mine. Realizezi că e un domeniu chiar foarte interesant, în care poți face foarte multe lucruri și nu te plictisești niciodata”- Miruna, elevă la colegiul economic, București

Despre VERTIK pentru Viitor

Asociația VERTIK pentru Viitor este un grup de inițiativă în politici publice înființat în urmă cu 3 ani, parte din VERTIK Group, dedicat politicilor publice pentru dezvoltare sustenabilă. Un incubator de idei pentru creștere economică bazat pe valori, VERTIK are o viziune care integrează politici de dezvoltare a capabilităților noastre, construcții orizontale, transversale și sectoriale pentru o Românie prosperă, pregătită pentru viitor. https://vertik.ro/

Despre Women in Tech România

Inițiativa Women in Tech Romania este activă din noiembrie 2022. Odată cu deschiderea diviziei din România, țara noastră s-a alăturat misiunii organizației globale Women in Tech de a sprijini 5 milioane de fete și femei în tehnologie până în 2030. Women in Tech este lider mondial în rândul organizațiilor pentru incluziune, diversitate și echitate în STEM. Organizația neguvernamentală numără peste 250.000 membri în întreaga lume cu divizii pe 6 continente. Cu sediul central la Paris, Women in Tech este o mișcare globală care deține în prezent divizii în 45 de țări. https://women-in-tech.org/ro/

Despre Fundația Orange

Fundaţia Orange este o organizaţie non-profit care se implică în viaţa comunităţii prin realizarea de proiecte de filantropie menite să aducă schimbări pozitive în viaţa persoanelor dezavantajate. Din anul 2012, Fundaţia Orange a investit peste 6 milioane de euro în cadrul programelor sale ce susțin dezvoltarea comunităților vulnerabile și integrarea persoanelor defavorizate, prin promovarea și implementarea tehnologiei și a metodelor digitale în proiecte de educație, cultură și incluziune socială. Pentru detalii, vizitaţi www.fundatiaorange.ro.