Klaus Iohannis: Cum îndrăznește un politician, care mai este și INFRACTOR, să amenințe magistrații?

Sinteza declarațiilor făcute de președintele Iohannis:

– S-a încheiat întâlnirea cu delegația. Vă amintiți probabil că eu am sesizat Comisia de la Veneția și i-am rugat să facă o analiză a legislației, care este încă în lucru.

– Am avut o discuție foarte bună. Așteptăm cu mare interes să avem poate chiar o opinie preliminară

– Această opinie cred eu că va fi luată în considerare de Parlament pentru armonizarea legislației. Nu am dorit să intrăm nici eu, nici membrii delegației în textul legii.

– Anumite prevederi din lege pot duce la blocaje în justiție. Am explicat destul de detaliat preocupările mele și am răspuns la întrebări legate de procedură. Mi-au spus cum ar putea să arate parcursul acestor legi.

– Am citit motivarea deciziei Curții. Ca să nu apară o confuzie în spațiul public. Eu am spus de prima dată că voi citi această motivare până o înțeleg bine, deci mai avem de citit.

– Însă au apărut câteva lucruri pe care pot să le comunic astăzi, m-au făcut să evaluez într-o nouă lumină.

– După o primă citire atentă a deciziei și motivării, recunosc că motivarea aduce la suprafață mai multe neclarificări decât clarificări.

– Evident că toată dezbaterea a pornit în jurul luptei anticorupție. Dacă atâția politicieni sunt nemulțumiți cu lupta anticorupție, mai este nevoie de luptă anticorupție? Răspunsul este ferm. România are nevoie de luptă anticorupție.

– Lupta anticorupție este un succes în România. Aici sunt foarte ferm!

– Putem să constatăm destul de usor că PSD încearcă să amputeze puterile președintelui. Un partid, Partidul Social Democrat, încearcă să amputeze puterile președintelui României.

– Puterea președintelui a fost diminuată față de situația anterioară când legile justiției erau în vigoare. Nu cumva aceste legi au fost modificate și pentru a diminua puterea președintelui?

– Este evident că PSD încearcă să diminueze puterea președintelui. Iar decizia CCR vine în continuare de diminuare a puterii președintelui.

– Și de aici apar întrebările. Dacă citim motivarea se pune întrebarea care mai este statutul procurorilor în România. După această decizie mai sunt procurorii independenți de exemplu în lupta anticorupție sau sunt duși procurorii în subordinea ministrului justiției.

– Este o întrebare la care trebuie să răspundem. O altă întrebare care se pune în același context: avem un nou super ministru al Justiției care decide și președintele execută?

– Ce mai este CSM-ul? Cum poate CSM-ul să-și îndeplinească rolul principal de garantare a independenței justiției dacă CSM-ul nici nu mai contează în procedura de demitere a unui procuror șef? Iată întrebări la care trebuie să înceapă să răspundă și unii, și alții, după o dezbatere publică sănătoasă.

– Eu sunt dispus să pun aceste întrebări într-o dezbatere publică. Am văzut din nefericire ce lucruri pot ieși dintr-o dezbatere prost compusă cum a fost pe legile justiției.

– Poate este nevoie ca la sfârșit ca poporul român să-și spună părerea. Poate este nevoie de clarificări în Constituție. Poate este nevoie să gândim împreună dacă arhitectura statului este bine gândită. Poate este nevoie să discutăm ce fel de persoane pot fi chemate la conducerea statului. Poate revenim la discuția pe care am pornit-o în toamna lui 2016 și de atunci lucrurile au fost interpretate în fel și chip.

– Trebuie să înțelegeți că aici nu e vorba de o speță simplă, e o speță care va avea influență asupra felului în care va funcționa statul în continuare. Nu putem face greșeala să aplicăm mecanic. Avem nevoie de un stat puternic și trebuie să găsim răspunsurile noastre ale poporului.

– Motivarea foarte amplă, scrisă de CCR, ne dă câteva indicații, ne ridică câteva probleme. Nu putem să facem următorul pas până nu aflăm ce indică această motivare. Cred că se grăbesc puțin PSD-iștii, eu nu am afirmat ce voi face în perioada următoare, decât că voi citi cu atenție motivarea. Repet nu va exista nicio suspendare pentru că nu există niciun temei pentru suspendare.

– Repet, nu-mi doresc să ajungem într-un stat care se bazeză pe o formă fără fond. Să ne lămurim înainte să facem un pas. Nu putem să stăm și să ne întrebăm și acum ce-i cu procurorii? Ce-i cu lupta anticorupție? Nu! Nu putem avea un ministru care să-i dicteze președintelui ce să facă.

– Eu nu încalc Constituția, eu veghez la respectarea Constituției. Pe bună dreptate s-au revoltat magistrații, cum îndrăznește un politician, care mai este și infractor, să amenințe magistrații? Să ne trezim că în loc să consolidăm democrația renunțăm la valori democratice.

– Acum sunt în faza în care mă lămuresc ce-i cu motivarea deciziei Curții Constituționale. Actuala chestiune pe care s-a cerut referendum tocmai e tărăgănată de PSD și Parlament. Este o chestiune care va primi răspuns când va primi.

– Constat o coincidență care de data aceasta ridică foarte multe întrebări, pe care le-am enunțat. Demersul de amputare a puterilor președintelui este un demers clar al PSD-ului, și nu de acum, ci mai demult. Eu le spun clar: nu este o soluție. Dacă vrem să ajungem la niște concluzii sănătoase pentru România toată lumea trebuie să intre în dezbateri.

– Eu sunt dispus să prirnesc un astfel de demers. Dar trebuie să ne lămurim cum este cu motivarea. În România nu există niciun stat paralel, este o invenție a PSD-ului. În România există un singur stat, iar acel stat îl reprezint eu.

