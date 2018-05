Klaus Iohannis, după un test drive cu noul Duster: „Progresul e vizibil”

Klaus Iohannis a declarat, joi, după ce a condus noul Duster, că ia în calcul să îşi cumpere o astfel de maşină, şeful statului remarcând progresele făcute în ultimii ani de uzina Automobile Dacia de la Piteşti.

“Tocmai am condus noul Duster şi pot să va spun că este o maşină care îmi place. Am făcut o vizită astăzi la Uzinele Dacia – Renault şi pot să vă spun că sunt impresionat. Am mai fost în vizită oficială, nu demult, acum doi ani, şi progresul este vizbil, este impresionant. Uzinele Dacia produc 3% din PIB-ul românesc. Am întâlnit foarte mulţi oameni care au vrut să îmi strângă mâna sau să facem o poză împreună. Am constatat că toţi sunt foarte mândri că lucrează aici, ceea ce confirmă calitatea acestei uzine. Avem peste 1.000 de firme care produc piese şi subansamble pentru industria auto. Am condus de la ultima parte a vizitei până aici. E o maşină care mie îmi place”, a declarat Klaus Iohannis.

