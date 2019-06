KLAUS IOHANNIS zâmbește! ”România e mult mai bună”

Romania a fost laudata pentru rezultatele obtinute in cele 6 luni in care a detinut presedintia rotativa a Consiliului UE, iar Klaus Iohannis s-a aratat multumit, subliniind in conferinta de presa tinuta vineri alaturi de Donald Tusk si Jean-Claude Juncker ca “Romania e mult mai buna decat imaginea pe care o are”.

Atat presedintele Consiliului European, Donald Tusk, cat si presedintele Comisiei Europene, Jean-Claude Juncker, au subliniat rezultatele bune inregistrate in ultimele 6 luni, in care Romania a detinut presedintia semestriala, mentionand cele 90 de proiecte inchise in aceasta perioada.

Donald Tusk a mentionat in discursul sau modul in care Romania a organizat summit-ul de la Sibiu si a subliniat faptul ca UE doreste o relatie apropiata cu Marea Britanie dupa Brexit, mentionand insa ca “acordul de iesire nu va fi renegociat”.

La randul sau, Jean-Claude Juncker a spus ca este recunoscator pentru modul in care Romania s-a achitat de responsabilitatile primite odata cu exercitarea, pentru prima oara, a presedintiei rotative, apreciind “activitatea presedintelui, guvernului si, mai ales, ambasadorului Romaniei la Bruxelles”, potrivit traducerii oficiale.

Presedintele Klaus Iohannis a multumit si el pentru aprecierile exprimate si a subliniat ca trebuie mentinut in continuare “spiritul de la Sibiu”.

