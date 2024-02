La aniversarea de 25 de ani, Bursele JTI pentru jurnalisti trimite 10 ziaristi in vizita de lucru la Bruxelles

BUCURESTI, 28 februarie 2023. Programul Bursele JTI pentru jurnalisti implineste anul acesta 25 de ani de activitate continua, avand ca rezultat peste 250 de ziaristi care au participat la stagii de pregatire si la vizite de lucru la Bruxelles, in scopul dobandirii de expertiza profesionala in problematica europeana.

De-a lungul unui sfert de veac, Bursele JTI pentru jurnalisti i-a sprijinit pe ziaristii implicati in program sa aprofundeze tematicile legate de Uniunea Europeana, cadrul de reglementare, functionarea institutiilor, relationarea intre statele membre, precum si modul in care este abordata actualitatea europeana de catre media occidentala.

Programul Bursele JTI pentru jurnalisti isi continua menirea si, pentru editia 2023-2024, a desemnat 10 castigatori care vor efectua o vizita de lucru de o saptamana la institutiile europene din Bruxelles, la sediul NATO, precum si la alte autoritati, organizatii sau entitati relevante.

Ziaristii acestei editii, care vor participa la stagiul de o saptamana sunt:

Magdalena Luisiana Bigea – Agerpres Liviu Sorin Blada – Agerpres Andreea Chiselev – Radio Romania Muzical Madalina Chitac – Antena TV Madalina Chitu – Societatea Romana de Televiziune Madalina Prundea – Grupul de presa Gandul Arina Ileana Petrovici-Matei – Societatea Romana de Radiodifuziune Claudia Spridon – Panorama Ana Maria Stancu – Societatea Romana de Televiziune Stefan Octavian Vasilescu – Euronews

Cei doi ziaristi care vor beneficia de stagiul extins de documentare si training la Bruxelles, timp de o luna, sunt Madalina Prundea si Ana Maria Stancu.

Bursele JTI pentru jurnalisti este un program este un program organizat de JTI Romania, AD Media

Consult si Club Economic, cu sprijinul fostilor bursieri.

Programul Bursele JTI pentru jurnalisti a fost lansat in anul 2000, ca o continuare a programului de stagii initiat in anii `90 de National Forum Foundation/Freedom House, avand sprijinul Guvernului SUA. Obiectivul programului a fost dezvoltarea cunostintelor si abilitatilor jurnalistilor, prin expunere la realitatile democratiilor dezvoltate, experienta in medii culturale diverse si practica profesionala specializata mai intai in Statele Unite iar ulterior la Bruxelles.

Mai multe detalii cu privire la programul Bursele JTI pentru jurnalisti gasiti pe www.bursejti.ro.