Sindicatul Lucrătorilor Poştali respinge acordul anunţat de conducerea Poştei Române: Valentin Ştefan nu are mandat din partea CA pentru un astfel de document / Sindicatul Naţional Poştă şi Curierat nu are reprezentativitate şi nu poate negocia colectiv

Reprezentanţii Blocului Naţional Sindical (BNS) au anunţat că Sindicatul Lucrătorilor Poştali din România consideră acest acord încheiat cu Sindicatul Naţional Poştă Curierat “netemeinic, nelegal şi abuziv” din mai multe motive.

“Valentin Ştefan nu are mandat din partea Consiliului de Administraţie pentru un astfel de document. Trebuie să ştiţi că n-a fost în stare să îşi prezinte mandatul pentru negocierea contratului colectiv, la cererea SLPR. Acel document care a fost transmis angajaţilor Poştei, sub forma unui acord, nu poate conţine legal clauze care se regăsesc în conţinutul unui contract colectiv de muncă cu aplicabilitate asupra tuturor salariaţilor din poştă (ex: creşteri salariale, posturi de lucru, bonusuri, echipamente de lucru şi de protecţie, etc.). După cum vedeţi, un element trecut în acest acord confirmă minciunile lui Ştefan şi ale echipei lui şi oferă, cu generozitate, 50 de bani în plus, fiecărui angajat, faţă de 50 de bani pe care îi aveau până acum pentru fiecare factură de utilităţi încasată, în timp ce unor apropiaţi ai săi le-a dat creşteri salariale de mii de lei”, au transmis reprezentanţii BNS.

Aceştia consideră că Sindicatul Naţional Poştă şi Curierat nu are reprezentativitate şi nu poate negocia colectiv.

“Prin încheirea acestui acord, se urmăreşte limitarea şi constrângerea unor drepturi şi libertăţi fundamentale: dreptul la negociere colectivă, dreptul la grevă, dreptul la liberă exprimare, dreptul la asociere, etc. Prin încheierea acestui acord se urmăreşte acoperirea managementului dezastruos şi plin de încălcări ale legii al lui Valentin Ştefan, SLPR fiind singurul opozant la toate abuzurile manageriale administrate de acesta şi ehipa lui. Transmiterea acestui acord către toţi salariaţii Poştei Române are scopul intoxicării şi intimidării lucrătorilor din Poşta Română. Ce urmează? Plângeri penale împotriva lui Valentin Ştefan, Mircea Tudosie şi a găştii acestora şi declanşarea conflictului de muncă şi a grevei în Compania Naţională Poşta Română de către SLPR! Valentin Ştefan, Mircea Tudosie şi gaşca lor trebuie să plece din Poşta Română!”, a mai precizat BNS.

Poşta Română anunţă, marţi, că s-au stabilit mai multe lucruri în discuţiile cu sindicaliştii din Sindicatul Naţional Poştă Curierat (SNPC).

Lista lucrurilor decise prevede:

Semnarea unui acord privind salariile, condiţiile de muncă şi alte drepturi care decurg din relaţiile contractuale;

Un calendar de creşteri salariale pe întreg anul 2024;

Creşterea valorii pachetului salarial cu 250 de lei;

Reluarea discuţiilor privind o nouă creştere salarială în luna noiembrie 2024;

Angajarea pe o perioadă determinată a până la 500 de înlocuitori, pentru a suplini personalul operaţional, posturi unice din zona rurală, reprezentând o cheltuială suplimentară din bugetul Companiei în valoare de 2 milioane de lei;

Creşterea cuantumului de bonusare de la 50 de bani la 1 leu, pentru încasare facturi utilităţi;

Un calendar pentru acordarea de uniforme după cum urmează:

În prima jumătate a lunii martie se va acorda primul kit care va conţine: Şapcă, pelerină, pantaloni;

În luna mai se va acorda al doilea kit compus din: tricou, cămaşă;

De asemenea, în funcţie de rapiditatea procesului de licitaţie, vor fi acordate, până la sfârşitul anului 2024, următoarele elemente distinctive: salopetă, eşarfă, vestă, genţi poştale;

Eficientizarea procedurilor poştale pentru realizarea de economii având în vedere că instrucţiunile poştale din prezent au fost implementate la nivelul anului 1965;

Derularea unui program pentru renormarea activităţilor poştale