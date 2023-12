Lanţul hotelier de lux Kempinski va deschide prima sa unitate din România, care va fi primul hotel de cinci stele din Poiana Braşov, investiţie de 70 de milioane de euro

”Rock Development Holding, companie de dezvoltare imobiliară de pe piaţa rezidenţială din Bucureşti, a încheiat un parteneriat cu Kempinski Hotels, grupul hotelier de lux cu cea mai îndelungată existenţă din Europa, în urma căruia renumitul lanţ va deschide prima sa unitate din România – primul hotel de cinci stele din Poiana Braşov. Proiectul va atrage o investiţie de 70 de milioane de euro din partea Rock Holding, urmând a fi primul complex hotelier de cinci stele de lux din regiunea Transilvaniei şi debutul parteneriatului dintre cele două companii”, anunţă compania.

Proiectul va marca şi intrarea Rock Holding pe piaţa ospitalităţii din România, după ce a dezvoltat proiecte rezidenţiale în Bucureşti.

”Munţii din regiunea Braşovului sunt unii dintre cei mai spectaculoşi din lume şi suntem încântaţi că am găsit o nouă destinaţie pentru Kempinski în Poiana Braşov. Ne dorim ca împreună cu Rock Holding să implementăm cele mai ridicate niveluri de lux pe scena ospitalităţii din regiune şi să oferim o experienţă cu adevărat de cinci stele tuturor turiştilor care vor alege România”, a declarat Bernold Schroeder, CEO Kempinski Group şi President of the Management Board Kempinski AG.

Hotelul va avea facilităţi extinse de SPA şi wellness (by Resense Spa) şi trei restaurante fine-dining internaţionale, un centru de conferinţe şi un spaţiu pentru organizarea de evenimente corporative şi private.

Noul proiect hotelier va intra astfel în constelaţia globală a Kempinski, care numără 82 de hoteluri şi reşedinţe de lux în destinaţii ultra-luxoase din Europa, Asia-Pacific, Orientul Mijlociu, Africa, America Centrală şi Caraibe, la care se adaugă 26 de proiecte aflate în dezvoltare în prezent.

”Poiana Braşov este fără îndoială unul dintre cele mai atractive locuri din România şi prezintă un potenţial ridicat de dezvoltare. Viziunea noastră pentru Poiana Braşov este de a crea un refugiu montan de lux, care să ofere vizitatorilor experienţe memorabile şi o serie de facilităţi concepute pentru a satisface nevoile de activităţi în aer liber, divertisment, relaxare şi wellness. Acest proiect va oferi o casă de vacanţă pentru oricine caută un colţ de paradis în mijlocul Munţilor Carpaţi”, a declarat Mircea Cotiga, CEO şi unul dintre fondatorii Rock Holding.

Poiana Braşov reprezintă poarta de intrare către unele dintre cele mai fascinante peisaje din Europa Centrală şi de Est şi un magnet pentru împătimiţii de activităţi în aer liber.

”Colecţia noastră în creştere de destinaţii în staţiuni montane europene reflectă cererea tot mai ridicată din partea oaspeţilor pentru vacanţe care îi introduc în lumea naturală şi le oferă oportunitatea pentru noi aventuri. De la vacanţe de iarnă pline de zăpadă până la evadări aventuroase de vară, Poiana Braşov reprezintă o destinaţie pe tot parcursul anului pentru iubitorii de activităţi în aer liber”, adaugă Bernold Schroeder.

Oaspeţii cazaţi în staţiunea montană Poiana Braşov vor avea acces direct la aproape 24 de kilometri de pârtii de schi amplasate pe flancurile Masivului Postăvarul, una dintre cele mai pitoreşti zone de munte din Europa Centrală, iar în pădurile din vecinătate pot fi surprinşi şi urşii bruni. Oraşul Braşov, situat în imediata apropiere a staţiunii, găzduieşte biserici gotice, străzi pietruite şi case baroce care evocă esenţa Transilvaniei. Oaspeţii pot ajunge în mai puţin de 45 de minute la unele dintre destinaţiile obligatorii de vizitat din România, inclusiv Castelul Bran – casa contelui Dracula, turnurile de basm ale Castelului Peleş şi zidurile puternice ale Cetăţii Râşnov.

Creat în 1897, Kempinski Hotels este grupul hotelier de lux cu cea mai îndelungată existenţă din Europa. Grupul Kempinski administrează 82 de hoteluri şi reşedinţe în 35 de ţări şi are în prezent peste 26 de proiecte în dezvoltare pe tot globul.

Rock Development Holding este un dezvoltator activ până de curând exclusiv pe palierul superior al pieţei rezidenţiale din Bucureşti, cu investiţii de peste 53 de milioane de euro în dezvoltarea Politehnica Park Residence şi Avrig Park Residence, două proiecte de referinţă din zonele Grozăveşti – Politehnică şi Bucur Obor, cu un total de aproape 800 de apartamente.