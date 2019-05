LEGEA lui DRAGNEA pentru DIASPORA

Liderul PSD Liviu Dragnea a depus, joi, în Parlament, un proiect de lege pe care l-a intitulat generic „Cartea Verde a românilor de pretutindeni”.

„Peste tot pe unde am fost în țară în ultimele săptămâni, mi s-au plâns angajatorii că nu mai găsesc forță de muncă. Este o problemă reală cu care se confruntă tot mai mulți.

Am discutat în aceste zile cu mai mulți colegi și am elaborat un proiect de lege care se numește generic „Cartea Verde a românilor de pretutindeni”, este un model care mai este folosit în câteva țări, pentru a crea posibilitatea pentru românii care nu au cetățenie română și care trăiesc în jurul țării noastre, în special în Republica Moldova, dar nu numai, prin care vom crea niște condiții foarte ușoare ca să aibă acces pe piața de muncă. Această Carte Verde nu le va da posibilitatea, așa cum e un pașaport, să circule, să iasă din România și să meargă în Uniunea Europeană fără vize, dar le va crea posibilitatea să muncească în România cu niște proceduri extrem de simple, beneficiind de toate avantajele muncii în România și având avantaje și cei care îi vor angaja, pentru că nu mai există bariera limbii și cunosc limba română, plus că e important și pentru noi, că vorbim, totuși, de români care își asumă originea română, dar care dintr-un motiv sau altul până acum nu și-au luat cetățenie.

Eu sper să îi ajutăm pe toți cei care au nevoie de forță de muncă în România, pentru că economia a crescut, crește într-un ritm mare, alert, programul de investiții s-a dezvoltat și este nevoie de forță de muncă mai multă decât poate asigura România la acest moment”, a explicat miercuri, pe Facebook, Liviu Dragnea.