Mașina lui e mai rapidă decât un avion

Dominic Marcu este decis să bată toate recordurile în acest an în automobilismul românesc.

Pilotul a devenit în aprilie primul pilot al unei mașini electrice care s-a impus în clasamentul general al unei etape de viteză în coastă din Campionatul Național. Bolidul cu care Dominic va concura de la cursa următoare are un demaraj mai rapid ca al unui avion la decolare!

Noua mașină Tesla Model S Plaid pe care Dominic abia așteaptă să o „arunce în luptă” în Campionatul Național de viteză în coastă are 1.000 de cai putere și ajunge de la 0 la 100 de kilometri pe oră în doar două secunde!

„Este o premieră absolută pentru motorsport, nu doar în țară, dar și în Europa. Este vorba de o nouă Tesla Model S Plaid, una de ultimă generație, de peste 1.000 cai putere, 0-100 sub 2 secunde. Nici avionul nu merge așa de tare. Când mă duc cu avionul mai glumesc! Deci este o senzație foarte, foarte frumoasă, dar ciudată la început” – Dominic Marcu, pilot.

În prima etapă a campionatului de viteză în coastă din acest an, Dominic a concurat cu vechea lui mașină, tot o Tesla, dar Model 3, și a reușit o premieră în automobilismul european și, evident, românesc: a reușit să termine pe primul loc în clasamentul general al etapei de la Râșnov, întrecând toate celelalte mașini pe benzină!

„Am făcut și o premieră pentru o mașină electrică, am venit pe 1 la general, ceea ce nu s-a mai văzut nici în România, nici în Campionatul European, să vină o mașină electrică într-un campionat de viteză în coastă pe locul 1” – Dominic Marcu, pilot.

Ca să poată concura și-a pus aplicație cu zgomot de motor

Pentru a putea participa în Campionatul Național cu o mașină electrică, Dominic a fost nevoit să facă o schimbare importantă autoturismului: să îl facă să scoată zgomote! Astfel, dacă la prima mașină punea muzică, la cea nouă a montat un sistem care imită orice zgomot de motor posibil!

„Regulamentul spune în felul următor: orice mașină trebuie să se audă, inclusiv mașina electrică. Prima dată am mers cu o alarmă, când am început să concurez în 2021, cu un Mini Cooper. După aceea mi-a venit ideea să pun muzică. Așa că mașina aceasta are boxe și în spate și se aude muzică. Ce pun eu din tabletă, aia e muzica. Noua mașină, însă, are un sistem de ultimă generație care simulează orice motor pe benzină. Avem chiar și sunet de avion dacă vrem și e corelat cu accelerația! Nu doar că se aude ca o mașină, pur și simplu stau în start, o turez și se aude motorul. O să fie ceva foarte tare pentru fani la viitoarea etapă, cea de la Rânca. Dar ce e foarte fain e că la fiecare urcare se aude altfel. Prima dată zici că e Ferrari, după aceea zici că este Porsche. Abia aștept să văd la etapa de la Rânca” – Dominic Marcu, pilot.

Sunetul lui preferat este cel de Ferrari și nu întâmplător și în Formula 1 ține tot cu scuderia italiană.

„Îmi place Ferrari 458 Italia. Ăla e sunetul preferat pentru mașina asta, l-am testat și îmi place foarte mult. La Formula 1 mă uit, abia aștept următoarea cursă, sunt fan, dar sunt curios la anul, de-abia aștept. Am fost fan Ferrari, mereu am fost, dar în ultima vreme sunt cu Red Bull, că așa sunt vremurile” – Dominic Marcu, pilot.

Vrea să se dea pe circuit cu campionul mondial al Formulei 1, Max Verstappen

Visul lui cel mai mare e să ajungă să se dueleze pe pistă cu campionatul mondial Max Verstappen.

„Totul e posibil, l-aș vedea la Formula E, în schimb de experiență. În mod evident mi-ar plăcea să mă întrec cu Verstappen odată, ăsta-i visul oricărui pilot în momentul de față” – Dominic Marcu, pilot.

După cum recunoaște, Dominic Marcu (33 de ani) a visat dintotdeauna să se facă pilot de curse. Ba chiar, de dragul pasiunii sale, a îndurat chiar și răutățile colegilor de clasă.

„Cred că eram clasa a doua, a treia. Am fost spectator la raliu și de atunci am știut un singur lucru: eu mă fac pilot de curse. Când eram în școală, eu le spuneam copiilor că o să devin pilot și mă luau în râs. La liceu le spuneam, toți ziceau că visez. Uitați că visez, dar visez cu ochii deschiși acum” – Dominic Marcu, pilot.