Medlife raportează pentru anul trecut o cifră de afaceri consolidată pro-forma mai mare cu 25% faţă de 2022

„MedLife, cea mai mare reţea de servicii medicale private din România şi singura companie cu capital românesc din topul operatorilor de servicii medicale private, listată la Bursă, raportează o cifră de afaceri consolidată pro-forma de 2.24 miliarde RON, în creştere cu 25% faţă de anul anterior, menţinând acest trend de creştere de la momentul listării şi până în prezent. Concomitent, MedLife a reuşit să îşi recupereze gradual o mare parte din marginile pierdute datorită investiţiilor din ultimii ani. (…) Potrivit reprezentanţilor MedLife, aproape toate liniile de business şi-au continuat ascensiunea în 2023, evidenţiind excelenţa şi înalta calitate a serviciilor din cadrul clinicilor, spitalelor şi din zona corporate, ce au înregistrat creşteri de 35%, 27% şi, respectiv, 17%, urmate de laboratoare şi clinici stomatologice cu creşteri de 15% şi, respectiv, 2%, în timp ce farmaciile au înregistrat o scădere ca urmare a ajustării portofoliului de medicamente pentru o gestionare operaţională mai eficientă. Aceste performanţe sunt susţinute de o creştere constantă în toate zonele din ţară, deşi inflaţia rămâne ridicată şi costurile de consum sunt în continuă creştere”, anunţă Medlife într-un comunicat dat publicităţii joi.

Compania anunţă investiţii în tehnologie „la un nivel fără precedent” între care un spital de mari dimensiuni în Bucureşti, Provita-Nord, modernizarea şi extinderea gradua a spitalul Medical Park din Bucureşti, investiţii în clinici noi de radioterapie în Brăila şi Vâlcea şi în trei noi roboţi chirurgicali în diferite locaţii din ţară şi a demarat, în premieră în Europa Centrală si de Est, dar şi în transportul cu drone pentru probele biologice.

“În ciuda climatului economic instabil, a costurilor tot mai mari şi a inflaţiei, am reuşit să avem o creştere solidă, de 25% agregată la nivel de grup, pe clinici de 35%, iar pe spitale de 27%. Companiile care s-au alăturat Grupului MedLife prin activitatea de M&A în ultimul an au adăugat la bilanţul Grupului un volum de datorii care nu a permis relaxarea indicatorilor asociaţi pe termen scurt, adăugând, stand alone, peste 0.7% debt/ebitda la nivel consolidat. Cu toate acestea, este un context care ne arată premisele de a creşte puternic peste piaţă, în special în Bucureşti unde, împreună cu noul spital Provita Nord, credem ca vom putea prelua în anii ce urmează poziţia de principal provider privat de servicii spitaliceşti”, a declarat preşedintele MedLife Group, Mihai Marcu.

Potrivit acestuia, grupul a avut, anul trecut, aproximativ 1,4 milioane de români, pacienţi unici.

Tot anul trecut, Grupul a finalizat mai multe achiziţii: Muntenia Hospital, pachetul majoritar al Nord-Grupul Medical Provita şi 56% din pachetul de acţiuni al Brol Medical Center SA din Timişoara.

De asemenea, s-au finalizat şi 3 fuziuni de companii, respectiv în cadrul Grupului din Arad, în cadrul reţelei Sfânta Maria şi în segmentul de farmacii.