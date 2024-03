Miami Open. Revanșa Simonei Halep

Întoarcerea Simonei reeditează o revenire celebră. Se întâmpla acum aprope 30 de ani, tot în America. A fost un moment care a marcat profund istoria sportului. Partida cu Paula Badosa din deschiderea turneului de la Miami va fi în atenția întregii lumi. Iar semnificația acestei confruntări transcende tenisul. Părerile sunt fără îndoială împărțite. Însă e mai mult și mai uman decât balansul fin dintre justiție și ironie. Fie ele și poetice. Va fi triumful logic dorit de mulți sau restartul ratat, închipuit nu de foarte puțini. Fie ei din circuite văzute sau nevăzute.



Însă nu este deloc atât de grav. Halep se întoarce și asta este tot ce contează. Timp de aproape doi ani a fost varianta feminină a unui Atlas, capabil să-și poarte pe umeri propria lume, plină de îndoială și nădejde. Pe rând.



Când pierzi ceva, câștigi ceva

Este foarte posibil ca Simona să fi pierdut cel puțin 2 milioane de dolari pe perioda suspendării. Atât a încasat în 2022, cand a terminat pe locul 10 în ultima ierarhie anuală, potrivit wtatennis.com.



Mai exact, 2,25 milioane, scriu cei de la tennis.com, conform cărora, Simona a ocupat aceeași poziție a 10-a în clasamentul încasărilor. În același an, devenit atât de confuz odată cu consolidarea colaborării cu Patrick Mouratoglou.



Cifrele devin și mai credibile în varianta imaginară a menținerii pe locul 10 WTA în anul următor. În 2023, grecoaica Maria Sakkari a câștigat 2,4 milioane, precizează statista.com.



Paula Badosa, locul 2 WTA

În primul meci de la Miami Open, Paula Badosa pare o adversară accesibilă pentru Halep. Spanioloaica ocupă locul 80 WTA, iar Halep a învins-o de două ori în două meciuri, de fiecare dată în două seturi. Ultima oară, la Madrid în urmă cu doi ani, scor 6-3, 6-1.



Badosa a fost cel mai aproape de prima poziție WTA la începutul lui 2022, când a ocupat locul secund. Un an deosebit pentru toată lumea, fără îndoială.



Organizatorii din Florida sunt printre cei mai bucuroși. Prezența a două foste jucătoare de top într-un meci din primul tur înseamnă foarte mult. Dincolo de calculele financiare, foarte importante pentru cele două competiții cu premii în valoare totală de aproape 18 milioane de dolari, interesul pentru concursul feminin va crește.



Dramatismul situației se va răsfrânge și asupra ibericei. În acest meci, și ea va avea ceva în plus de dovedit. Totodată, prestația româncei e decisivă pentru atragerea viitoarelor wildcard-uri.



“I`m back”

Așadar, Simona se întoarce pe 19 martie. Este exact ziua când Michael Jordan a revenit în teren după prima sa retragere, în 1995. După aproape doi ani a spus doar atât: “I`m back.”



Cu puțin timp înainte, președintele SUA, Bill Clinton, precizase că în timpul administrației sale, economia a creat 6,1 milioane de locuri de muncă, iar odată cu întoarcerea lui MJ, vor fi chiar mai multe: 6.100.001, amintește nbcsportschicago.com.



În meciul de la Indianapolis, Jordan a marcat 19 puncte în 43 de minute, iar Chicago Bulls a pierdut în prelungiri în fața Indianei Pacers, 96-103. Altfel spus, Air Jordan nu a strălucit, iar echipa sa a pierdut. Se întâmplase însă ceva mai important de atât. Michael Jordan juca din nou în NBA.



Au trecut 29 de ani de atunci. Probabil că nici Simona nu va face minuni în meciul cu Paula Badosa. Dar minunea s-a produs deja. Și vom avea confirmarea ei, la primul serviciu de la Miami Open.