Ministrul Cercetării: Poştaşii sunt la muncă. În medie vor creşte salariile nete cu 350-400 de lei. Impact bugetar de peste 50 de milioane de lei, din optimizarea activităţilor companiei

„Au fost discuţii intense. Era o situaţie hilară. Nu fusese semnat contractul colectiv de muncă. Pe de altă parte era peste 3 milioane de pensionari care nu ştiau când le ajung pensiile. Concluzia e una simplă – aseară am semnat contractul colectiv de muncă, valabil încă un an şi jumătate, am setat o creştere salarială de aproximativ 400 de lei. De astăzi poştaşii sunt la muncă. Am depăşit acest impas important. În medie vor creşte salariile nete cu 350-400 de lei. Impact bugetar de peste 50 de milioane de lei, din optimizarea activităţilor companiei”, a declarat Bogdan Ivan, despre greva poştaşilor, miercuri la Digi 24.

Ministrul Cercetării şi Digitalizării a adăugat că „Poşta a rămas foarte mult în timp” şi a mai spus că nu ştie dacă vor fi mai scumpe serviciile poştale, însă vor fi optimizate.

„În oficiile poştale întâlnim oameni minunaţi, dar încă iau la mână plicurile, folosesc indigoul când scriu documente, este o întoarcere în timp. Compania trebuie să îşi renegocieze unele contracte. Nu ştiu dacă vor fi mai scumpe serviciile poştale, dar vor fi optimizate”, a continuat Ivan.

El a mai precizat că „în Poştă, sunt oameni care îşi fac această meserie cu tot sufletul”, iar veniturile lor trebuie să crească”.

„Nu poţi să ai până în 3.700 de lei brut aproximativ 14.000 de oameni. Este un salariul foarte mic. Potenţialul de a se dezvolta cu noi servicii este unul uriaş. Am integrat module de plată electronice pentru a face plăţi la un click distanţă. Postaşii pot încasa şi electronic. Înseamnă comisioane şi alte venituri suplimentare. 165 de milioane de lei are poşta pentru investiţii. Am cerut o situaţie pentru aceste investiţii pentru că nu se fac. Trebuie să fii un jucător competitiv pe piaţă. Am cerut aceste lucruri managementului”, a conchis Bogdan Ivan.

Angajaţii Companiei Naţionale Poşta Română, care luni au declanşat grevă generală, nemulţumiţi de faptul că la nivelul companiei nu se încheiase un contract colectiv de muncă, dar şi de salariile mici, au renunţat, miercuri, la protest. Anunţul a fost făcut de către sindicatul din Poşta Română.