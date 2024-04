Ministrul Economiei, Ştefan Radu Oprea: Industria de apărare a României arată mult mai bine decât în momentul în care USR conducea ministerul / Strategia naţională pentru industria de apărare, refăcută, ţine cont de noile abordări la nivel european

”Dacă ar fi să fiu răutăcios, aş începe prin a spune că industria de apărare a României arată mult mai bine decât în momentul în care USR conducea ministerul. Dar nu sunt răutăcios”, a spus Radu Oprea.

Ministrul a afirmat în plen că există o strategie industrială europeană, lansată în luna martie, despre faptul în care putem să investim mai bine în industria de apărare europeană.

”Ministerul Economiei are în lucru strategia naţională pentru industria de apărare, care este refăcută, ţine cont de noile abordări la nivel european, şi care va fi o strategie publică, pentru că atunci când am intrat în minister am găsit o strategie de 580 de pagini care era secretă”, a spus Radu Ştefan Oprea.

Ministrul Economiei a mai spus în plen că ”nu este puţin lucru şi nu trebuie luat în derâdere că au reuşit să aibă o finanţare pe programul European privind dezvoltarea capacităţilor de muniţie din Europa”.

”Este una dintre cele mai mari finanţări pe care UE le pune la dispoziţie unui stat membru”, a declarat Oprea, precizând că este vorba de tehnologii noi.

Ministrul a mai spus că în ultima perioadă vorbim despre industria naţională de apărare dar nu vedem întregul, iar întregul îl reprezintă cele 120 de companii din industria de apărare, cu capital de stat 22 şi 118 cu capital privat.

”Atunci când vorbim de industria de apărare, ar trebui să vorbim despre toate companiile şi cu capital de stat şi cele cu capital privat pentru că se produce performanţă în România, pentru că suntem prezenţi în lanţurile de aprovizionare şi furnizăm atât pentru armata română cât şi pentru alte state”, a afirmat Oprea, adăugând că ”doar dacă suntem rbiţi de ideologie şi problema aceasta politică nu putem să vedem întregul”.

”Avem centre de mentenanţă care sunt astăzi acreditate de Ministerul Economiei”, a mai precizat Ştefan Radu Oprea, dând ca exemple de bună practică societatea Aerostar, IAR-ul, sau Avioane Craiova.