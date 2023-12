”Nu există nicio problemă care să nu poată fi rezolvată” între Turcia şi Grecia, îi spune Erdogan, la Atena, lui Mitsotakis. Ei semnează o Declaraţie Comună de ”bună vecinătate”. 16 acorduri bilaterale încheiate în Înaltul Consiliu de Cooperare

”Nu există nicio problemă care să nu poată fi rezolvată între noi. Este de ajuns, pentru asta, să cţionăm cu bune intenţii, să ne concentrăm asupra unei viziuni de ansamblu”, a subliniat el într-o conferinţă de presă comună cu premierul grec Kyriakos Mitsotakis.

Turkish President Erdogan at joint presser with Greek PM Mitsotakis in Athens:

– Fruitful discussions held with PM Mitsotakis

– Our high-level contacts will continue, dialogue channels to stay open

– Bilateral trade to be increased to $10B

Relaţiile între cele două ţări rivale istorice – dar partenere în cadrul NATO – au cunoscut în ultimii ani ”fluctuaţii care uneori le aminţau periculos”, a recunoscut şeful Guvernului grec în faţa preşedintelui turc.

”Diferenţele noastre sunt cunoscute. dar trebuie să căutăm soluţii”, a adăugat el, anunţnd că vrea să efectueze o vizită ”în primăvara” lui 2024.

Greek PM Mitsotakis at joint presser with Turkish President Erdogan in Athens:

– Important to resolve issues like those in Eastern Med through dialogue

– Steps to reset our ties started last year with help of diplomacy & talks

– Progress achieved reviewed in today’s…

”Avem o oportunitate şi ar trebui să profităm de ea”, a continuat el.

”Vreau în prezent să privesc spre viitor”, a declarat Kyriakos Mitsotakis.

Cei doi şi-au strâns mâna îndelung pe scările Palatului Maximou, reşedinţa premierului grec.

Recep Tayyip Erdogan a vorbit miercuri, în presa greacă, despre ”prietenul (său) Kyriakos”.

”DOI FRAŢI”

În ultimii ani, tensiunile au fost extrem de puternice privind delimitarea platoului continental al insulelor greceşti la Marea Egee, a unor zone maritime de exploatare şi în dosarul migraţiei.

Însă Recep Tayyip Erdogan – care a întreţinut mult timp o retorică belicoasă împotriva Greciei, un stat membru al Uniunii Europene (UE) – consideră că importantă este ”voinţa de a rezolva aceste probleme”.

”Dacă pot exista divergenţe de păreri chiar şi între doi fraţi, este normal să existe divergenţe de opinie între doi vecini”, a declarat liderul turc.

Aceste tensiuni au fost reaprinse de încercări ale Turciei de explorare a unor zăcăminte de hidrocarburi în estul Mării Mediterane.

În 2022, Recep Tayyip Erdogan a acuzat Grecia de ”ocuparea” insulelor de la Marea Egee şi a proferat o ameninţare clară – ”am putea să venim brusc, într-o noapte”.

Însă în urma unui cutremur care a devastat sudul Turciei, în februarie, care aucis cel puţin 50.000 de oameni, cele două ţări au amorsat o apropiere tangibilă.

”BUNĂ VECINĂTATE”

La Atena, cei doi lideri au semnat o ”Declaraţie comună” de ”bună vecinătate”.

În contextul în care economia turcă este împotmolită într-o criză gravă, ei şi-au exprimat dorinţa unei dublări a schimburilor comerciale la zece miliarde de euro.

O serie de miniştri au semnat 16 acorduri bilaterale în cadrul unei reuniuni a Înaltului Consiliu de Cooperare, un organism bilateral.

Atena şi Ankara vor să relanseze un program de vize destinat turcilor care vor să se ducă pe insulele greceşti din apropierea coastei turce – ca Rhodos, sau lesbos – şi care pot să facă sejururi de şapte zile pe aceste insule.