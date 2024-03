Nu se desparte de cruciulița primită de la tatăl său, preot

Darius Movileanu, primul campion mondial de cadeți reprezentant al Europei, este om de bază al naționalei masculine de tenis de masă. Ajuns la 19 ani, sportivul originar din Buzău nu se desparte de talismanul primit de la tatăl său: o cruciuliță sfințită.

Darius Movileanu este reprezentantul noului val în tenisul de masă românesc. Face parte din lotul de seniori și a debutat pentru „tricolori” atât la Campionatele Europene, cât și la Mondiale.

Puștiul de 19 ani provine dintr-o familie unde credința este cuvânt de bază: tatăl este preot, iar mama și cei doi frați mai mari sunt absolvenți de Teologie.

Nici el nu ar fi zis nu unei cariere în domeniu, însă sportul l-a ales pe el

„M-am gândit să devin preot, dar momentan acesta este drumul meu, tenisul de masă, pe viitor nu se știe” – Darius Movileanu, component al lotului național de tenis de masă.

Sportivul povestește că merge des la biserică și nu renunță niciodată la un talisman primit de la tatăl său.

„Când am timp duminica merg la biserică, pentru mine acest lucru este un aspect extrem de important. Am de la tata o cruciuliță, o port mereu, fie ca este vorba de meciuri sau antrenamente. Înaintea meciurilor mă gândesc mai mult la tactică, dar am momentele mele în care fac rugăciuni” – Darius Movileanu, component al lotului național de tenis de masă.

Darius Movileanu își amintește și acum cu satisfacție de cea mai importantă medalie obținută până în prezent și momentul în care a devenit primul european campion mondial la cadeți.

„Visez și acum aceea victorie, îmi doresc sa repet astfel de performanțe, cu multă muncă, rezultatele sigur vor veni. O medalie mondială este cea mai mare realizare, după un trofeu la Jocurile Olimpice. Când ești pe podium și îți cântă imnul este cea mai intensă senzație pe care un sportiv o poate simți” – Darius Movileanu, component al lotului național de tenis de masă.

Multiplu campion național și european, Darius recunoaște că dă vina pe paletă de multe ori atunci când jocul nu-i merge așa cum își dorește.

„E dificil să nu te lamentezi, dar încerc în cele mai grele momente să fiu pozitiv. Principala problemă suntem noi, paleta nu are nici o vină, dar fiind singurul lucru pe care-l avem în mână, tindem să credem că paleta este de vină” – Darius Movileanu, component al lotului național de tenis de masă.